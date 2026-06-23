トレジエとサウジアラビアリーグの間に必要なのは150万ドルだ。

エジプト代表マフムード・ハサン「トリゼゲ」のアル・リヤド移籍は、移籍金150万ドルで合意間近。今夏、サウジアラビア・リーグへの加入が決まるか。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、アル・アハリと選手側は150万ドルの金額で合意に至らず、交渉は停滞している。

リヤドはアル・アハリと選手を交えた三者交渉に入ったが、提示額と要求額に隔たりがあり、最終合意には至っていない。リヤドは契約残存期間の買い取りに100万ドルを提示したが、これはアル・アハリの要求額より50万ドル低い。

年俸でも、リヤドが200万ドル、トレジエが300万ドルを要求し100万ドルの開きがある。総額では残り150万ドルで合意に至る見込みだ。

31歳のウイングは、2030年夏までアル・アハリとの長期契約を残している。 2025年夏にアストン・ヴィラでのプレーを含む海外経験を積んでアル・アハリに復帰した。彼はアル・アハリのユースで育ち、トップチームを経て海外挑戦をした。

同選手はアル・アハリで32試合18得点1アシストと活躍。現在、エジプト代表として2026年W杯に出場しており、ニュージーランド戦では途中出場から3点目を決めた。