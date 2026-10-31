トル・アロコダレは、アヤックスが今季、大きなことを成し遂げられると信じている。そうヘット・ラーツテ・ニュースに語った。その理由は、とりわけ選手層の質の高さにある。

テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは今夏、ユリアン・ブラントやマルク・テア・シュテーゲンら大物選手をアヤックスに迎え入れた。目標は明確だ。すぐにリーグ優勝を果たすことだ。「僕たちには本当に素晴らしい選手たちがそろっている」とトルは話す。

まず例に挙げたのはブラントだ。「ユリアンは試合になると信じられないほど素晴らしい。思わず口が開くほどだ。いつワンタッチでプレーし、いつ反転すべきかを完璧に分かっている」

「一方、テア・シュテーゲンには練習で参らされる。あんなシュートまで止めるのを見ると、正直いら立つこともあるよ。そうすると彼はズボンのポケットのファスナーを開けるふりをして、『お前は俺のポケットの中だ』と言ってくる。思わず一発殴りたくなるよ」とトルは笑った。

ミチェル・サンチェス監督にも強い好感を抱いている。「彼が大好きだ。ここにいるみんなが好きだ。アヤックスは天国のように感じる。練習施設は最高だし、スタジアムは美しい。ファンも素晴らしいし、プレースタイルも気に入っている」

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「このまま続くよう祈っている。そのために懸命に取り組んでもいる。1シーズンだけの活躍で終わりたくないからね。来年そう言われたら嫌だ。残りのキャリアも今季のように過ごしたい。常に高いレベルに達することが何よりも難しいんだ」

トルは、アヤックスが約2000万ユーロの自身の買い取りオプションを行使してほしいと口にする一方、プレミアリーグではまだ自分の力を出し切っていないとも感じている。「そこでやれるだけの能力はあると思う。昨年、もっと良いプレーができたか？ もちろん。誰だって、どんな状況でももっと良くやれると思う。でも、僕はできることをすべてやった。ただ、うまくいかなかったんだ」