トル・アロコダレは現在、アヤックスで水を得た魚のように過ごしている。Het Laatste Nieuwsのインタビューから、その充実ぶりがうかがえる。25歳のストライカーはアムステルダムで絶大な人気を誇っている。

これほど愛される理由は、プレーの質だけでなく、ピッチ外での振る舞いにもある。「演技だと思う人もいるかもしれないけど、決してそうじゃない。僕を知っている人に、僕の一番の特長を聞いてみてほしい。みんな『彼は大きな心の持ち主だ』と言うはずだ。誰に対しても善意を持って接する人間でありたい」

トルはここまで公式戦14試合に出場し、すでに9得点を挙げている。「もしあのゴールを決めていなかったら、みんなは僕にもう少し厳しかったかもしれない」と話し、チームメートのマルコス・レオナルドに言及した。

「彼のことを思うと、本当につらい。彼について言われたり書かれたりしていることを見れば……。そうした声が、彼の耳にはあまり入っていないといい。幸い、彼は英語もオランダ語もそれほど得意じゃない」

レオナルドはストライカーのポジションを争う相手だが、トルはそう捉えていない。ブラジル人選手への信頼も揺らいでいない。「彼は必ずゴールを決める。特にストライカーにとっては、周囲の雑音を遮断するのが難しいこともある。僕も昨シーズン、それに苦しんだ」

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トルはウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ時代も、自身の言葉では「とてもつらかった」という。「自信に満ちてウルヴスに来た。でも、どこかでその自信を失ってしまった。チームはまったく機能せず、結果も振るわなかった。そうなると、誰も存在感を示せない。前向きでいたくても、その状況にじわじわと苦しめられる」

アヤックスでは、少しずつ本来の自分を取り戻している。「笑ってはいたけど、家族はその笑顔の裏に何かがあると気づいていた。僕は自分を見失っていたんだ。家族やメンタルコーチ、代理人、アヤックスのチームメートや監督たちの助けのおかげで、また少しずつ自分らしさを取り戻していると感じる」