トル・アロコダレ、アヤックスでの好スタートが報われる

トル・アロコダレがナイジェリア代表に復帰した。アヤックスのFWは、来年のアフリカ・ネーションズカップに向けた予選のマダガスカル戦（9月25日）とギニアビサウ戦（9月29日）に向けて招集されている。

代表監督のエリック・シェルは、トルを間近で見極めたい考えだ。アヤックスのストライカーはナイジェリア代表として10試合に出場しており、最後の出場は昨年11月のコンゴ民主共和国戦だった。

トルは直近2度の代表ウィークではシェルの招集を受けていなかった。今回はこの長身FWがメンバー入りしているが、競争は激しい。ナイジェリアの1トップの第一選択肢は通常、ビクター・オシムヘンだ。元フェイエノールトのシリエル・デセルスは招集されていない。

ナイジェリアは前回のワールドカップ出場を逃しており、だからこそアフリカ・ネーションズカップ出場権の獲得に強い意欲を見せている。少なくとも、3試合で勝ち点9という立ち上がりは非常に素晴らしい。予選グループCでは上位3か国がプレーオフに進出する。

アフリカ・ネーションズカップ本大会は来年夏、ケニア、タンザニア、ウガンダで開催される。今年初めには、出場国数が24か国から28か国に拡大されることが明らかになった。

ナイジェリアは2024年のアフリカ・ネーションズカップで準決勝に進出した。その際はセバスティアン・ハラーを擁するコートジボワールがスーパーイーグルスを上回ったが、トルはこの代表ウィークをそのナイジェリア代表の一員として迎える。

トルはアヤックスで今季好スタートを切っている。25歳のストライカーは8試合で5ゴールを記録しており、カスパー・ドルベリやマルコス・レオナルドより優先的に起用されることが多い。