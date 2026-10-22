トル・アロコダレは木曜夜、ピッチ内だけでなく、ピッチ外でもアヤックスの主役となった。カンファレンスリーグのアタランタ戦では先制ゴールを挙げ、アヤックスの2-0の勝利に貢献。試合後の記者会見では、フォルクスクラント紙のウィレム・フィッセルス記者との一風変わったやり取りで、会見場全体を笑いに包んだ。

会見で発言したフィッセルス記者は、英語で「ウィリアム」と名乗った。「君が本当にいい人だと、ひと言伝えたかったんだ」。そう切り出した同記者は、ナイジェリア人ストライカーの謙虚な姿勢に感銘を受けたという。「大きなエゴを見せず、ほかの選手を褒める。本当に素晴らしいことだ」

トルはこの言葉を大いに喜び、記者に丁寧に礼を述べた。「本当にありがとう。神のご加護がありますように」。そして満面の笑みで、居合わせたほかの記者たちに呼びかけた。「皆さんもウィリアムのようにしてくれませんか？」。会見場は大きな笑いに包まれ、別の記者は「フィッセルスがほかの記者に対するハードルをずいぶん上げた」と冗談を飛ばした。

その後、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから2027年夏までの期限付き移籍でアヤックスに加入しているトルの将来も話題に上った。アヤックスは買い取りオプションも確保しており、その金額は報道によれば1800万〜2000万ユーロに上る。テレグラーフ紙のマイク・フェルウェイ記者にアムステルダムでの長期滞在について尋ねられると、トルは当初、「それはアヤックスとウルブスの間の話なので、僕からは何も言えません」と慎重に答えた。

フェルウェイ記者が完全移籍に前向きかと重ねて尋ねると、答えは明確だった。「もちろん、前向きです。ここは素晴らしいし、ここにいるのが大好きです。人々も、サポーターも、チームも、クラブも、皆さんも素晴らしい。でも、ウィリアムはもっと素敵ですね」と冗談を交えた。

アタランタ戦での重要なゴールについても、トルは謙虚に語った。「アヤックスの選手なら、先発かどうかに関係なく、誰もが重要な存在です。試合に出ていなくても、練習でチームメートの成長を助けられるので重要なんです。先制ゴールでチームを助け、勝利に貢献できてうれしいです」

アタランタ戦では再びマルコス・レオナルドが優先され、トルはベンチスタートとなった。「僕は忍耐強い人間です。もちろん、誰だって試合に出て先発したい。でも、レオは前の試合でとても良いプレーをしていて、監督は先発に値すると考えたんです」とトルは話す。「今日も良いプレーをしていました。ただ、得点できなかったのは不運でしたね。彼が相手のディフェンダーを疲れさせてくれたので、その後に僕がチャンスを生かせました」

また、トルはレオナルドとのポジション争いという見方も否定した。「僕たちは互いに競争していません。同じチームでプレーしているなら、互いに競争することはできないからです。互いに争えば助け合えず、チームも成長できません」とナイジェリア人ストライカーは語った。







