トル・アロコダレのアヤックス残留長期化は、早くも危機にさらされている可能性がある。 Het Paroolが詳細な分析の中でそう報じている。

25歳のストライカーは現在、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからのレンタルでプレーしている。今季終了後、アヤックスはこれまでアムステルダムで素晴らしい印象を残しているトルに対し、2000万ユーロの買い取りオプションも保有している。ただ、そのオプションを行使できるかどうかは、すでに極めて不透明になっている。

その最大の理由は、カスパー・ドルベリが重い前十字靱帯損傷を負い、今季中の復帰が不可能となったことにある。『Het Parool』は「デンマーク人FWの負傷は、彼個人にとっての悲劇であるだけでなく、アヤックスにとってもスポーツ面、そして財政面の打撃だ」と伝えている。

同紙によれば、ドルベリの負傷はアヤックスの移籍プランに直接的な影響を及ぼしている。まず、アムステルダムのクラブに冬の補強を行うだけの資金があるのか疑問視されている一方で、夏の移籍計画にも不確実性が生じている。

というのも、ドルベリの負傷により、このデンマーク人選手を売却することはほぼ不可能になる見通しだからだ。それは昨夏の時点ですでにほとんど不可能であることが明らかになっていた。『Het Parool』は「ではアヤックスに、アロコダレに対する約2000万ユーロの買い取りオプションを行使する資金的余力はあるのか？」と問いかけている。

ドルベリをめぐる状況がアヤックスにとってなおさら痛手なのは、クラブが昨夏の時点ですでにこのデンマーク人選手の売却を試みていたためだ。アムステルダムのクラブはFCミッティランおよびリールOSCと交渉を行ったが、移籍は実現しなかった。

その結果、ジョルディ・クライフは極めて難しい決断を迫られることになる。トルを完全移籍で獲得するには約2000万ユーロが必要だが、クラブには当面、ドルベリ売却で資金を回収できる見通しが乏しい。その一方で、このナイジェリア人FWは今季のアヤックスで最も優れた選手の一人となっている。