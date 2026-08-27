アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフで再びFCシオンと対戦する。ミチェル監督は、20時キックオフでZiggo Sportで放送されるヨハン・クライフ・アレナでの一戦に向けたスタメンを発表した。

アヤックスでは、予想どおりマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。右サイドバックにはルーカス・ローザが起用され、カイオ・エンヒキは最終ラインの左でプレーする。

アーロン・ボウマンとユリ・バースが、アヤックスのセンターバックコンビを組む。デイリー・ブリントはまだプレーできるだけのコンディションに戻っておらず、そのため今回も先発メンバーから外れた。

中盤では、ミチェル監督がダフィ・クラーセン、ユリ・レヘール、ユリアン・ブラントを選択。レヘールがバランス役を担い、クラーセンと今夏加入したばかりのブラントが前線とのつなぎを務める。

最大のサプライズは1トップにある。トルはシオン戦でアヤックスでの先発デビューを飾り、マルコス・レオナルドより優先して起用される。

スティーヴェン・ベルフハイスは今回も右ウイングで先発。一方で反対サイドではミチェル監督がウアザンを選択し、その結果オスカル・グローフも先発外に甘んじることになった。

アヤックスはホームで大きなアドバンテージを守る。アムステルダムのクラブは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めており、そのためカンファレンスリーグ本戦出場に近づいている。

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、ボウマン、バース、エンヒキ；クラーセン、レヘール、ブラント；ベルフハイス、トル、ウアザン。