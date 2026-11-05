トル・アロコダレがチームメートを称賛「彼はとても懸命に取り組んでいる。彼のゴール後は完璧だった」

トル・アロコダレが木曜夜、またしてもアヤックスの勝利に大きく貢献した。25歳のストライカーはFCミッティランとのカンファレンスリーグの試合で2ゴール1アシストを記録し、チームは6-1で勝利。それでも本人が最もうれしかったのは、自身が関与していないゴールだったという。ジッゴ・スポーツで語った。

試合後、リポーターのノア・ファーレは、トルがマルコス・レオナルドのゴールを誰よりも喜んでいたように見えたと指摘した。アヤックスでの3点目となるチームの6点目を決めたブラジル人選手は、70分にトルに代わってピッチに入っていた。

「どうして分かったの？」。トルは笑顔でそう答え始めた。「その通りだよ。彼が決めた後、これで完璧になったと認めざるを得ない、と言ったんだ」

「以前のインタビューでも言ったように、彼は懸命に取り組んでいる。それに、チームの6点目を決めた後も、彼が積極的にプレスをかけ続けていたことには、多くの人が気づかなかったと思う。92分にもね。彼には、それは良いメンタリティーの表れだと伝えたよ」

「彼のことをうれしく思う。良いゴールでもあったし、これで自信を深めてくれたらいい。これはチームスポーツだからね。僕が決めなければ、レオが決めてくれたらいい。レオが決めなければ、ほかの選手が決めてくれたらいい。みんながゴールを決めれば、チームは勝つ。だから、チーム全体にとって良い結果になることを願っているよ」

解説者のロナルド・デ・ブールは、トルの言葉は「彼らしい」と語る。「チームが一つになっていく過程や、チーム内の関係がうまくいっていることが少し見えるね」

「チームメートとはいえ、ある意味ではライバルでもある相手について、こう話せるのだから……。時には人前だけの発言とも言えるけれど、彼の場合は本心だと分かる。見ていて気持ちがいいし、監督も喜ぶと思う」

「今、そこには自信に満ちたストライカーがいる。すでに12ゴールだ。昨季は6ゴールで、その3倍にしたいと彼は言っていた。つまり最低18ゴールだ。順調に近づいている。現時点で、彼は文句なしの一番手だ」とデ・ブールはトルについて締めくくった。