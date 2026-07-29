トル・アロコダレがアヤックスと契約、非常に特別な背番号を着用へ

トル・アロコダレのアヤックス入りが正式決定。ナイジェリア人FWは水曜午後にメディカルチェックを受け、アムステルダムのクラブからお披露目された。背番号は99となる。

身長1メートル97のストライカーは、ジョルディ・クライフによってウォルヴァーハンプトンからレンタルで獲得された。アヤックスはイングランドのクラブに控えめなレンタル料を支払い、2000万ユーロの買い取りオプションを持つ。

クライフはアヤックスのクラブ公式サイトで新戦力についてコメントした。「トルは、これまで私たちにいなかったタイプのプロフィールを持つ選手だ。来季のアヤックスに大きな貢献をしてくれるだろう」

また、このストライカー自身も動画の中でアムステルダム移籍について語った。「アヤックスの選手になれたのは素晴らしい気持ちだ。子どもの頃からこのクラブを知っていた」

「まさかここでプレーすることになるとは思ってもいなかった。望んでいなかったからではなく、誰もがこのクラブを知っているからだ。ナイジェリアでは誰もエールディヴィジを見ていないが、アヤックスのことはみんな知っている」と続けた。

「代理人からアヤックスが関心を持っていると聞いた時は、冗談だと思った。さっきも言ったように、こんなことは全く予想していなかった。その後すぐに『行きたい』と思った。オランダ最大のクラブであり、ヨーロッパでも最大級のクラブの一つだからね」