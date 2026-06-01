トルコ、W杯に向け自信を深める；コックジュが活躍

トルコ代表は月曜夜、ワールドカップに向けた初親善試合で北マケドニアを4－0で下した。カドゥキョイのチョバニ・スタジアムで行われた一戦では、オルクン・コックジュ、カン・ウズン、デニズ・ギュル、バリシュ・アルペル・イルマズが得点を挙げた。

トルコはアルダ・ギュレルとハカン・チャルハノールをベンチに置き、コックジュが先発した。開始2分、コックジュが右からの低いクロスをダイレクトで決めて先制。北マケドニアはアタナソフが反撃したがシュートはブロックされた。

直後、エルマリからのパスを受けたカン・ウズンがポストを叩くシュートで追加点。エルマリは負傷し、ゼキ・チェリクと交代した。

前半終了間際には北マケドニアが好機を作ったが、GKアルタイ・バイインディルがエズジャン・アリオスキのシュートを止め、2－0で折り返した。

後半もトルコが優位に立ち、53分にはカン・ウズンのクロスをデニズ・ギュルがヘディングで決めて3-0とした。

終盤にはアルダ・ギュレルとバリシュ・アルペル・イルマズが投入され、イルマズはギュレルとイルファン・カン・カフヴェジの連係から4点目を決めて試合を締めくくった。

トルコは最初の親善試合を4-0で締めくくり、来週日曜にはベネズエラとの公式戦に臨む。本大会ではオーストラリア、パラグアイ、開催国アメリカと同組だ。