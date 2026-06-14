トルコ、オーストラリアの堅守に阻まれ、W杯初戦を敗戦でスタート

オーストラリア代表ではフェイエノールトのジョーダン・ボスが左SBで先発した。 トルコはオランダ生まれの10番オルクン・コックジュと左SBフェルディ・カディオグルを先発させたが、前半はチャンスを創出できなかった。オーストラリアもカウンターを仕掛けたものの決定機には至らず、0－0で折り返した。

直後にはトルコが同点のチャンス。こぼれ球をアブドゥルケリム・バルダクチが拾い、強烈なシュートがポストを叩いた。

ドリンクタイム直後、レアル・マドリードのアルダ・ギュレルが決定機を迎えるも、バリシュ・アルペル・イルマズのクロスを合わせきれなかった。 直後のカウンターでオーストラリアが先制。ポール・オコン＝エングストラーのパスをネストリー・イランクンダが中央に切り込んでニアに突き刺し、1-0とした。

オーストラリアの自信は高まり、イランクンダとトゥーレの快速な攻撃は30代のデミラルとバルダクチを苦しめた。イランクンダに再びチャンスが訪れたが、チャキルがセーブした。

後半もオーストラリアがチャンスを作るが、チャキルが好守で凌ぐ。直後、ギュレルのFKがゴール前を脅かし、ビーチが弾いたボールをトルコが拾えなかった。

試合を通じてトルコはオーストラリアの堅守を崩せず、後半もほとんど脅威を与えられなかった。

後半30分にはメトカーフが遠距離から右隅に強烈なシュートを決め2-0。その後も堅守を維持したオーストラリアがグループD第2戦を2-0で制した。