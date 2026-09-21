チェシャー州ウォリントンの治安判事裁判所は、トルコのトラブゾンスポルに所属するエジプト人FWモハメド・サラーに対し、欠席裁判で有罪判決を言い渡した。2026年3月に電気自動車のロールス・ロイス「スペクター」（価値46万6000ユーロ超）がスピード違反で検知されたが、その運転手の身元を明かさなかったことが理由である。

『ザ・サン』紙によると、34歳のこのエジプト人選手は、移動式レーダーに捉えられたこの高級車の運転手の身元を警察に通報せず、その結果、違反の責任者である運転手を特定しなかったとして起訴された。

裁判所は2026年8月に判決を下し、サラーの運転免許を6か月間停止するとともに、769ユーロの罰金を科した。

同紙によれば、サラーは価値500万ユーロ超とされる邸宅に送付された2度の出廷召喚に応じなかったため、裁判所は欠席のまま審理を行い、入手可能な情報に基づいて判決を下したという。

サラーが交通違反に絡む問題に直面したのは、これが初めてではない。2022年には「フェラーリF8トリブート」を運転中にスピード違反で摘発され、罰金を科されたうえ、運転免許に3点の違反点数が加算された。

また同選手は2018年にも、アンフィールド近くで運転中に携帯電話を使用しているところを摘発されている。