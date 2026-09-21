あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP
翻訳者：

「トルコ移籍にもかかわらず」イングランドの司法がモハメド・サラーに欠席判決で衝撃

モハメド・サラー
エジプト
スーパーリグ
エジプト
トルコ

どういうこと？

チェシャー州ウォリントンの治安判事裁判所は、トルコのトラブゾンスポルに所属するエジプト人FWモハメド・サラーに対し、欠席裁判で有罪判決を言い渡した。2026年3月に電気自動車のロールス・ロイス「スペクター」（価値46万6000ユーロ超）がスピード違反で検知されたが、その運転手の身元を明かさなかったことが理由である。

『ザ・サン』紙によると、34歳のこのエジプト人選手は、移動式レーダーに捉えられたこの高級車の運転手の身元を警察に通報せず、その結果、違反の責任者である運転手を特定しなかったとして起訴された。

裁判所は2026年8月に判決を下し、サラーの運転免許を6か月間停止するとともに、769ユーロの罰金を科した。

同紙によれば、サラーは価値500万ユーロ超とされる邸宅に送付された2度の出廷召喚に応じなかったため、裁判所は欠席のまま審理を行い、入手可能な情報に基づいて判決を下したという。

サラーが交通違反に絡む問題に直面したのは、これが初めてではない。2022年には「フェラーリF8トリブート」を運転中にスピード違反で摘発され、罰金を科されたうえ、運転免許に3点の違反点数が加算された。

Africa Cup of Nations Qualification
エジプト crest
エジプト
EGY
アンゴラ crest
アンゴラ
ANG

また同選手は2018年にも、アンフィールド近くで運転中に携帯電話を使用しているところを摘発されている。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー