共有 GOALをGoogleでフォロー

トルコ当局は、チャンピオンズリーグのガラタサライ対アストン・ヴィラ戦を前にイスタンブール郊外で目撃され、ライオンではないかと疑われていた動物の正体について明らかにした。その動物はライオンではなく、大型ネコ科動物でもないことが判明した。

広告

スペイン紙『マルカ』によると、ガラタサライとアストン・ヴィラの一戦に向けた準備期間に起きた奇妙な騒動に新たな展開があった。イスタンブール県が異なる角度から撮影された新たな映像を調べた結果、不安を広げていた動物はライオンではなかったと発表したのだ。

騒動が始まったのは11月22日（日）。サルイェル地区の森林地帯でライオンに似た動物が目撃されたとの通報が寄せられ、警戒態勢が敷かれた。

監視カメラが捉えた最初の映像を受けて大規模な捜索が行われ、メスライオンが野放しになっているとの報道も広がった。

この出来事は、アストン・ヴィラがガラタサライとの対戦に臨むため敵地入りする時期と重なったことでサッカー界でも注目を集めた。しかし、当局による最新の発表によって、当初出された警報の実態は覆された。

広告 広告

捜索ではライオンの存在を裏付ける具体的な証拠は見つからず、新たな映像の分析によって、映っていた動物が大型ネコ科動物である可能性も排除された。

Related Topics

次の試合 GAL UEFAチャンピオンズリーグ 12:45 AVL 視聴する

捜索には憲兵隊、緊急対応チーム、自然保護の専門家、獣医師が参加した。

各チームはサーマルカメラを搭載したドローンのほか、餌や動体検知カメラを活用し、一部の森林地帯では一時的に立ち入りが制限された。

広告

それでも、映像に映った動物の正体は依然として不明だ。当局は通報の精査を続けており、新たな映像や重要な情報が寄せられた場合には対応する構えを維持している。

この訂正により、当局はライオンが存在するという説を否定したものの、この奇妙な騒動の主役となった動物の正体は今のところ特定できていない。

広告

巻き返しを図るガラタサライ、アストン・ヴィラの野望に挑む

ガラタサライ対アストン・ヴィラは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節に組まれた一戦だ。大会における両チームの状況は対照的で、イングランドのクラブが上位陣に食い込んでいる一方、トルコのクラブは順位を上げ、勝利の流れを取り戻すことが求められている。

アストン・ヴィラは結果の面で明らかに優位に立ってこの試合に臨む。最初の4試合で3勝1敗の勝ち点9を積み上げ、順位表では6位につけている。同じ勝ち点で並ぶ複数のライバルとは得失点差で順位が分かれている状況だ。

広告

アストン・ヴィラの結果には攻撃力の高さが表れている。初戦ではアウェーでクラブ・ブルッヘに3-2で勝利し、続くフェネルバフチェ戦では圧巻のパフォーマンスで6-0の大勝を収めた。

さらにヴァイキングにも3-1で勝利して好調を維持したが、バルセロナには0-3で敗れ、初黒星を喫した。この結果で連勝は止まり、強豪相手にはつまずく可能性もあることが示された。

広告

一方、ガラタサライはより複雑な状況にある。4試合で2勝2敗、勝ち点はわずか6にとどまり、8得点9失点で順位表の18位に位置している。

トルコのクラブは初戦でスポルティング・リスボンに1-3で敗れ、続いてホームでバルセロナに1-4と大敗。リーグフェーズの序盤から重圧にさらされることとなった。

広告

しかしガラタサライは第3節で立て直しに成功した。アウェーでリールに4-2で競り勝つと、シュトゥットガルトにも2-0で重要な勝利を収め、注目の一戦を前にある程度の自信を取り戻している。