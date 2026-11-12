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アルダ・ギュレルの鮮やかなFK弾で、セルゲン・ヤルチン監督は初陣で夢のようなスタートを切った。しかし、それだけでは勝利に届かなかった。ベルギーは同じサイドから3分間で2ゴールを奪って逆転し、イズミルで2-1の勝利。ネーションズリーグ準々決勝進出への望みをつなぎ、トルコのリーグAからの降格を確定させた。

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マルク・ファン・ボメル監督率いるチームは勝ち点9でグループ1の2位に浮上。最終戦でイタリアに勝てば、準々決勝進出が確定する。トルコは5試合を終えて勝ち点0の最下位にとどまり、日曜日に敵地でフランスと対戦して大会を終える。

ボールを多く保持したのはホームのトルコだったが、より多くのチャンスを生み出したのはベルギーだった。トルコのボール保持率は53％、パス成功数は456本で、ベルギーの382本を上回った。それでも、アウェイのベルギーはゴール期待値（xG）で1.85を記録し、トルコの0.51を大きく上回った。相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数も33対23、決定機の数も3対2でベルギーが上だった。

トルコの戦術的布陣

ヤルチン監督はイタリアに1-3で敗れた試合から6人を変更し、4-2-3-1を採用した。GKウールジャン・チャクルの前に、オウズ・アイドゥン、メリフ・デミラル、オザン・カバク、フェルディ・カディオールの4人を並べ、MFにはイスマイル・ユクセクとオルクン・キョクチュを配置。2024年以来初めて代表に復帰したエネス・ウナルの背後には、チームに戻ったギュレルが入り、右にユヌス・アクギュン、左にバルシュ・アルペル・ユルマズを起用した。

トルコは落ち着いた立ち上がりを見せ、ベルギー陣内に押し込みながら、チャンスを辛抱強く待った。序盤にはキョクチュのパスがユーリ・ティーレマンスに当たり、PKを求めたが認められなかった。先制点はセットプレーから生まれた。19分、ギュレルがニコラス・ラスキンのファウルを受けてFKを獲得。遠い位置から壁を巻くように蹴ったボールがゴール左上隅に決まった。このシュートのxGはわずか0.04で、ギュレルにとっては代表8点目だった。

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トルコが前半に生み出したものは、ほぼそれだけだった。前半のシュートはわずか2本で、ハーフタイム時点のxGは0.07。最大のチャンスは35分、抜け出したユルマズがGKセンネ・ラメンスと1対1になった場面だったが、シュートを阻まれ、オフサイドの旗も上がった。ユルマズは2度、トルコ全体では3度オフサイドとなった一方、ベルギーには一度もオフサイドの判定がなかった。

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トルコの課題は、敵陣でのプレーをチャンスにつなげられないことだった。アタッキングサードでのパス成功数は143本と、ベルギーの83本を上回ったものの、ペナルティーエリア内でのボールタッチは少なく、15本のクロスのうち味方に届いたのは2本だけ。攻撃の最多となる46％は、アイドゥンとアクギュンがいる右サイドから展開した。そこはベルギーが得点につながる攻撃を仕掛けたサイドでもあった。

ベルギーの戦術的布陣

ファン・ボメル監督もフランスに1-4で敗れた試合から6人を変更し、4-3-3を選択した。GKラメンスの前にはティモシー・カスターニュ、ナタン・ンゴイ、ブランドン・メヘレ、マキシム・デ・カイペルを並べた。中盤の3人は、ケヴィン・デ・ブライネ、ティーレマンスとともにラスキンが中央を担った。ロメル・ルカクが負傷で欠場したため、シャルル・デ・ケテラーレがディエゴ・モレイラとジェレミー・ドクの間で最前線を務めた。デ・ブライネは代表通算128試合目の出場となった。

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序盤はベルギーがボールを持ち、開始3分にはドクのパスでデ・ブライネが抜け出し、チャクルが飛び出してクリアを強いられた。その後の狙いは明確だった。ベルギーは攻撃の45％を左サイドから仕掛け、ドクとデ・カイペルをアイドゥンに対峙させた。中央からの攻撃は25％だった。

ドクは5分にアイドゥンを突破し、その後も試合を通して脅威となった。アイドゥンが犯した5つのファウルはすべてドクに対するもので、50分にはユクセクもこのウイングを倒して警告を受けた。ベルギーは24回のドリブルのうち14回を成功させた一方、トルコは13回中4回だった。

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戦術の駆け引き

勝負を決めたのは、ベルギーの左サイドとトルコの右サイドの攻防だった。両チームが最も多く攻撃を仕掛けた側でもある。トルコのリードは7分間しか続かなかった。27分、ドクがアイドゥンをかわして内側へ切り込み、PKスポットで待つデ・ブライネにパス。デ・ブライネは右足のシュートをチャクルの脇に流し込んだ。

その3分後、ベルギーは同じサイドから逆転を果たした。デ・カイペルのパスを受けたモレイラのシュートはチャクルに阻まれたが、ボールは左サイドバックのデ・カイペルのもとへ。GKをかわして中央へ折り返すと、デ・ケテラーレが無人のゴールに押し込んだ。このチャンスだけでxGは0.79に達し、前半終了時点のベルギーのxGは1.39、トルコは0.07だった。直後の32分にはカバクがいら立ちを見せ、警告を受けた。

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この試合で際立っていたのはデ・カイペルだ。アシストに加え、モレイラに2度、デ・ブライネに1度チャンスを演出。59分にはディフェンスラインの裏へ送ったボールでデ・ケテラーレを抜け出させたが、シュートはチャクルにニアサイドで防がれた。

試合中の修正

ヤルチン監督は58分に最初の交代を行い、同じポジションの選手同士を入れ替えた。ワールドカップ以来初めてトルコ代表で出場するハカン・チャルハノールをキョクチュに代えて投入し、ウナルに代えてデニズ・ギュルを送り出した。チャルハノールはホームチームの攻撃を活性化。65分にはFKでカバクのヘディングシュートを演出し、1分後には自らのシュートをブロックされた。その後もペナルティーエリア中央から強烈なシュートを放ったが、わずかに枠を外れた。

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後半は前半と異なる展開になった。トルコは計10本のシュートのうち8本を後半に放ち、xGは0.07から0.51へ上昇。ベルギーの後半のxG、0.46とほぼ同じ数字になった。70分にはヤルチン監督がアイドゥンに代えてゼキ・チェリク、警告を受けていたユクセクに代えてサリフ・エズジャンを投入。チェリクは右サイドで存在感を示した。82分、ギュレルからスペースでパスを受けると、折り返しからギュルがシュートを放ち、ラメンスにセーブを強いた。その5分前には、ギュレルがペナルティーエリア内でラスキンに寄せられて倒れたが、主審はPKの訴えを退けた。

ファン・ボメル監督は2段階に分けて攻撃陣を入れ替えた。69分にモレイラとデ・ブライネに代えてドディ・ルケバキオとレアンドロ・トロサールを投入。80分にはドクとデ・ケテラーレを下げ、ミカ・ゴッズと、この試合でデビューを果たしたユーゴ・カイペルスを送り出した。ベルギーはトルコ陣内で時間をかけてボールを保持し、時計を進めた。アディショナルタイムにはラスキンに代えてハンス・ファナーケンを投入した。

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交代後もトルコの攻勢は止まらなかった。ラメンスはギュルのシュートを防ぐと、その1分後にはアクギュンのロングシュートをセーブ。92分には、ペナルティーエリア右からチャルハノールが放った強烈なシュートを足で防いだ。ラメンスは計6本のセーブを記録した。

総括

トルコはボールを多く保持し、この試合で最も鮮やかなゴールも決めた。しかしベルギーはトルコの右サイドの弱点を突き、3分間で2度得点につなげた。チャルハノールの投入によって後半のトルコは攻撃の脅威を大幅に増し、終盤にはラメンスも対応に追われたが、ベルギーの左サイドから受けた痛手を覆すことはできなかった。ファン・ボメル監督率いるチームはイタリアとの最終戦で自らの行方を決める。一方、ヤルチン監督の初陣はトルコの降格が確定する結果に終わった。