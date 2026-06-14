トルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督が、ワールドカップ・オーストラリア戦の先発メンバーを発表した。オルクン・コックジュ（元フェイエノールト）とフェルディ・カディオグル（元NEC）が「ザ・ソッカーズ」戦で先発する。

モンテッラ監督は、ハーレム出身のコックチュをトップ下で起用し、最前線のケレム・アクトゥルコグルをバックアップさせる。両翼にはアルダ・ギュレルとバリシュ・アルペル・イルマズが配置され、サイドから攻撃を仕掛ける。

ハカン・チャルハノグルとイスマイル・ユクセクが中盤を支配する。GKウグルカン・チャキルの前には、ゼキ・チェリック、メリフ・デミラル、アブドゥルケリム・バルダクチ、フェルディ・カディオグルが並ぶ。

オーストラリア代表では、ジョーダン・ボスが先発に名を連ねる。フェイエノールトで好スタートを切った彼は、ポポヴィッチ監督の3-4-2-1で左MFに入る。

グループDは現在アメリカが首位。開催国アメリカは初戦でパラグアイを4-1で下した。

オーストラリアの先発：ビーチ、サーカティ、サッター、バージェス、イタリアーノ、オニール、オコン＝エングストラー、ボス、イランクンダ、メトカーフ、トゥーレ。

トルコ先発：チャキル、チェリック、デミラル、バルダクチ、カディオグル、チャルハノグル、コクチュ、ユクセク、ギュレル、アクトゥルコグル、イルマズ。