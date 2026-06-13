トルコ代表のモンテッラ監督は「イルディズとチャルハノールが90分間プレーできるかは分からない」と懸念を示した。

「24年ぶりの大会を目前に控え、我々は興奮と自信に満ちていますが、潜む危険も承知しています。 非常に拮抗したグループですが、結果はピッチが示すでしょう。とはいえ、4チームすべてが決勝トーナメント進出を狙える状況です」。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督は、トルコ代表の意気込みを語り、イタリア時間の夜にアメリカがパラグアイに圧勝して幕を開けたグループDを分析した。 イタリア時間日曜早朝6時、バンクーバーでオーストラリアと初戦を迎える。相手にはカルハノールとイルディズが名を連ねるが、けが明けで状態は万全ではない。 「ここ数か月はけがで出場機会が少なく、状態は不明だ」とモンテッラ監督は説明した。それでも起用せざるを得ず、会見場にはインテルMFがオーストラリア代表に集中する姿があった。





「このグループは均衡しており、4チームすべてが突破可能だ。どのチームも優劣はない」とモンテッラ監督は慎重だ。彼は3年間、情熱的なこの国を率い、2002年の日韓大会以来、久々のW杯に挑む。 「ワールドカップは24年間待ち望んだ舞台です。今は結果を出す期待と自信で満ちています。挑戦の大きさは理解していますが、楽しみながら国を誇りに思ってもらえるようにしたい。その責任を痛感しており、全力を尽くします。この国は第二の故郷で、チームへの情熱は尽きません」



