トルコは最終戦で初勝利。モンテッラ監督率いるチームは、アルダ・ギュレル、オルクン・コックジュ、カアン・アイハン（98分）のゴールでグループ首位のアメリカを3-2で破った。 米国はベスト32でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。オーストラリアとパラグアイは0-0で引き分け、オーストラリアが2位、パラグアイが3位で次ラウンドへ進んだ。

トルコ 3-2 アメリカ

トルコは大会2番目の敗退国となり、3戦目も開始3分で先制された。セバスチャン・バーハルターのCKをオーストン・トラスティが頭で押し込み0-1。

トルコは10分、バリシュ・アルペル・イルマズのパスをギュレルが左足で決め1－1とした。

ハリウッドスターのエドワード・ノートン、アシュトン・カッチャー、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットらがロサンゼルスのスタンドで観戦する中、トルコは30分過ぎに逆転。ギュラーの低いクロスをコックジュが押し込み2-1とした。

後半開始直後、米国はバーハルターのゴールで同点に追いつく。元代表監督グレッグ・バーハルターの息子はこぼれ球を拾い、ペナルティエリアの端からニアサイドへシュートを決めた：2-2。

後半アディショナルタイム、トルコのアイハンがファーポストで押し込み2-3。

パラグアイ - オーストラリア 0-0

特にオーストラリアは前半、何度もチャンスを作った。しかし「ザ・サッカーーズ」はペナルティエリア内に侵入できず、遠距離からのシュートもフェイエノールトのジョーダン・ボスやクリスティアン・ヴォルパトの決定力不足で決まらなかった。

後半も流れは変わらず、終盤にボスのシュートがわずかに枠を外れ、スコアレスドローで終了した。