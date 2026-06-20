トルコ代表は2026年ワールドカップのグループステージ2試合で2連敗し、得点は0。大会を早期に去った。

初戦オーストラリアに0-2、第2戦パラグアイに0-1で敗れた。パラグアイは後半に10人となったが、トルコは得点を奪えなかった。 大会前に高かった期待は、歴史的快挙を期待していたファンに大きな衝撃を与えた。

レアル・マドリードのアルダ・ギュルラーは「代表でのキャリアで最もつらい経験だ」と語った。

代表としてのキャリアでこの大会の記憶を消し去るため、全力を尽くすつもりだ。 私たちは偉大なクラブを代表している以上、ピッチ上で結果を示すべきだった。それでも責任を果たせず、早い時間帯に失点して流れをつかめなかった。以上です」

スペイン紙『マルカ』には「大きな悲しみと恥を感じている。サポーターや支えてくれた皆さんに謝罪したい。次の大会では良い姿を見せられるよう全力で取り組む。私たちは偉大なクラブの選手としてピッチで実力を示すべきだった」と語った。

GKオジュルカン・ジャキルも同様の悔しさを語った。

ジャキルは「祖国と国民の皆様に謝罪します。ファンを喜ばせ、誇りを持って胸を張ってもらえるようにと願っていましたが、実現できませんでした。大きな期待に応えられず、申し訳ありません」と語った。

遠路はるばる駆けつけてくださったサポーターの皆にも謝りたい。今は試合の詳細を語るべきではない。選手たちは皆、全力を尽くし、最後まで戦ったが、それだけでは足りなかった」と語った。

結果を受け入れるしかない。

トルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督も早期敗退を失望しながらも、選手たちを擁護し、試合で見せた闘志を称えた。

モンテッラ監督は「チームは強い個性と闘志で最後まで戦った。時に理不尽な結果でも受け入れるのがサッカーだ。人気No.1スポーツである理由はここにある。強いチームが必ず勝つわけではない。それがスポーツだ」と語った。

また、イタリア人監督は特定の選手に責任を転嫁することを拒み、「このような状況で最も簡単なのは、ある選手を特定して責任を押し付けることだが、私はそのように捉えてはいない」と説明した。 私が選んだのは、彼らが代表として最適だと信じたからだ。次のラウンドに進みたかったが、サッカーには驚きがあり、大会ではどんな結果も起こり得る」と語った。