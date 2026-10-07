トルコ紙『Milliyet』は、トルコサッカー連盟のイブラヒム・ハジュオスマノール会長と同連盟の幹部会が、すでに該当する決定を下したと報じている。ただ、現時点で公式な確認はまだなされていない。

モンテッラはすでに、夏の極めて失望的なW杯の後に批判を浴びていた。大会前にはダークホースと目されていたトルコは、オーストラリア戦（0-2）とパラグアイ戦（0-1）の敗戦によって、グループステージ敗退が早々に決まっていた。さらに、新たなネーションズリーグシーズン最初の4試合で一部は大差を伴う4連敗を喫し、イタリア人指揮官の退任はもはや避けられない状況となったようだ。

モンテッラ率いるチームは当初、フランスのスター軍団との0-1の一戦では善戦していたものの、イタリア戦の1-4、そしてベルギーでの0-3を受けて批判の声はさらに強まっていった。月曜日には、トルコはイタリアとの再戦にも1-3で敗戦。これにより、ネーションズリーグAリーグからの降格はほぼ決定的となっている。

ヴィンチェンツォ・モンテッラはトルコ国内の辞任要求にどう反応したのか？

トルコのサポーターはベルギー戦での0-3の前後からすでにモンテッラの退任を求めていたが、52歳の指揮官は反論した。「統計的に見れば互角の試合だった。このレベルではミスをしてはいけない。ミスをすれば、相手はそれを許してくれない」とモンテッラは説明。さらに強敵との対戦を踏まえ、「Aリーグにいることは罰ではなく特権だ。だからこそ、私たちは成長し続け、自分たちのベストを尽くし、仕事を続けなければならない」と語った。

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また、「今の批判にあまり耳を傾けすぎたくはない。この選手たちとともに、私たちは24年ぶりにW杯へ進み、Aリーグ昇格も果たした」とも述べた。実際、2023年9月に、その少し前に解任されていたドイツ人指揮官シュテファン・クンツの後任として就任したモンテッラの下で、トルコは2002年以来初めてW杯出場を決めた。さらに、モンテッラがベンチに立ったEURO2024でも好成績を収め、準々決勝まで進出。そこでオランダに1-2で惜敗した。

モンテッラの後任としてトルコ代表を率いるのは誰になるのか？

W杯では、オーストラリア、パラグアイ、アメリカという戦いやすい組み合わせに加え、アルダ・ギュレル（レアル・マドリー）、ハカン・チャルハノール（インテル・ミラノ）、ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）らを擁する質の高いチームだったこともあり、トルコ国内では大きな期待が寄せられていた。それだけに、早期敗退後の失望は極めて大きかった。

モンテッラの契約はEURO2028後まで残っており、本来であれば元ストライカーの同監督が次の主要大会にもトルコを導くはずだった。解任が正式に確認された場合、誰がモンテッラの後任となるのかは、まだ不透明だ。次戦は11月中旬に予定されており、まずホームでベルギーと対戦し、その後ネーションズリーグのグループステージ最終戦でアウェーのフランス戦に臨む。