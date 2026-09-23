この動きは、スュペル・リグでの低調なシーズンスタートに加え、ヨーロッパリーグ予選でフェレンツヴァーロシュ・ブダペストに敗れて早期敗退を喫したことを受けたものだ。

流れを変えるため、クラブ幹部はすでにファティ・テッケ監督と袂を分かち、新指揮官としてトーマス・ライスを招へいした。かつてボーフムを率いた指揮官は、その初陣で鮮烈な結果を残した。王者ガラタサライ戦では、今夏リヴァプールから獲得したばかりのスーパースター、モハメド・サラーの圧巻のパフォーマンスにより、トラブゾンが4-0で勝利した。

今回の陣容再編には、2014年のワールドカップ王者も加わることになりそうだ。ボアテングはライスのアシスタントコーチに就任する見通しで、両者はすでに協力関係について原則合意に達している。

ドイツ代表として76試合に出場したボアテングは、契約書に正式署名するため、近日中にトラブゾン入りする見込みだ。元プロ選手にとって、黒海沿岸でのこの役職は、キャリアで初めてのプロサッカー界における監督業となる。ボアテングは2025年4月から8月にかけて、LASKのアマチュアチームでアンドレアス・ヴィーラントの下、13試合にわたってアシスタントコーチを務め、その後まもなく選手としての現役生活にも正式に終止符を打った。

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ジェローム・ボアテングはバイエルン・ミュンヘンでいくつのタイトルを獲得した？

このセンターバックが最も成功を収めた時期を過ごしたのは、バイエルン・ミュンヘン時代だった。ゼーベナー通りでの約10年間で、彼は印象的なタイトルコレクションを築いた。通算成績には、ドイツ王者9回、チャンピオンズリーグ優勝2回、さらにDFBポカール制覇5回が刻まれている。

現在38歳となったボアテングがキャリアの頂点を迎えたのは、2014年にドイツ代表の一員としてブラジルでワールドカップ優勝を果たした時だった。バイエルン以外では、ヘルタ・ベルリン、ハンブルガーSV、マンチェスター・シティ、オリンピック・リヨン、USサレルニターナ、そして直近ではオーストリアのLASKでもプレーした。