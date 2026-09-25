バイエルンのスター、マイケル・オリーゼのお膳立てから、レアル・マドリーのストライカーは54分、力強いフィニッシュでレ・ブルーに1-0をもたらした。そのチームではタッチライン際で、新たに代表監督に就任したジネディーヌ・ジダンが初陣を迎えていた。

このゴールは最終的にフランスに辛勝のアウェー勝利をもたらすことになるが、得点直後にムバッペはやや足を引きずり、ひざを押さえた。短い歓喜の後、苦痛に顔をゆがめたままフランス代表のメディカルスタッフの治療を受け、その後まもなくいったんピッチへ戻った。しかし復帰は数分しか続かず、やがてムバッペはピッチに倒れ込み、もうプレーを続けられないことを示した。27歳の表情には強い不安が浮かんでおり、ジダンは試合後、主将が「シュートの際にひざを過伸展した」と明かした。

キリアン・ムバッペはトルコ戦でいつ交代したのか？

いずれにせよ、ムバッペは59分にデジレ・ドゥエと交代し、苛立った様子でロッカールームへ向かった。もちろん、現時点ではまだ診断は出ていないが、ジダンは試合後にまったく楽観視していなかった。「残念ながら、いい状態には見えない」と54歳の指揮官は語り、ムバッペは今後控えるネーションズリーグのベルギー戦（月曜日）、イタリア戦（次週金曜日）、そして10月5日の再びベルギー戦には出場しない見通しだと明かした。代わりに、ムバッペはエキップ・トリコロールの宿舎を予定より早く離れることになる。

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一方で、当然ながらマドリーでも不安が広がるだろう。トルコで司令塔を務めたレアルのチームメート、アルダ・ギュレルも、ピッチ上でムバッペの負傷を心配して様子をうかがっていた。このスーパースターは今季もここまで得点を量産しており、2026/27シーズンのレアルでの公式戦8試合で、ムバッペはすでに8ゴール2アシストを記録している。