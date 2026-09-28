トルコは月曜夜、ネーションズリーグで極めて痛い敗戦を喫した。本拠地でイタリアに完全に圧倒され、前半30分の時点で0-3とされた。後半に入るとトルコもやや持ち直したものの、最終的に1-4の敗戦は疑いようのないものだった。

両チームともに挽回が必要な一戦だった。トルコは先週フランスに0-1で敗れ、イタリアもマルク・ファン・ボメル率いるベルギーに0-2で屈していた。それでも、試合を30分以内に決めてしまったのはイタリアだった。

アレッサンドロ・バストーニがCKからヘディングで決めると、その後まもなくダビデ・フラッテージがこぼれ球にいち早く反応した。こうしてあっという間に0-2。これにブルサのスタンドは不満に包まれた。トルコのファンは、自分たちのチームがイタリア相手に非常に苦しみ、相手が毎回プレッシャーをかいくぐっていく様子を目の当たりにした。

そして27分には0-3にまで広がった。フランチェスコ・ピオ・エスポジトがマイケル・カヨーデへ落とし、ペナルティーエリア内で完全にフリーになっていたカヨーデが難なくイタリアの3点目を流し込んだ。スタンドからは一斉にブーイングが起こり、トルコのファンはビンチェンツォ・モンテッラ監督の退任を求めた。

後半に入ると、トルコはすぐさま1-3を決めて息を吹き返した。もっとも、その前にはイタリアに大きなミスがあった。ジャンルイジ・ドンナルンマとマッテオ・ルッジェーリの連係ミスから、バリシュ・ユルマズが無人のゴールにボールを流し込んだ。

これでトルコに一時的に希望が戻ったが、それも長くは続かなかった。1点を返してから3分後、エスポジトが再び結果を残す。サンドロ・トナーリのシュートがポストに当たって跳ね返ると、FWがヘディングで1-4を決めた。

それでもこれがトルコにとって決定的なノックアウトとなったが、なおも大きなチャンスは作り続けた。ユルマズのゴールはオフサイドで取り消され、アルダ・ギュレルの見事なプレーからケレム・アクテュルコールも至近距離から上へ外した。ただ、スコアは1-4のままだった。