共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナのイングランド人FWアンソニー・ゴードンが、サバフ（アゼルバイジャン）戦で2ゴールを挙げ、チャンピオンズリーグにおいてレアル・マドリーOBのポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドとフランス人FWカリム・ベンゼマの王座を奪った。

広告

バルセロナは水曜日、アゼルバイジャンのバクー・オリンピック・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でサバフと敵地で対戦した。

31分、ドイツ人のチームメイト、カリム・アデイェミが送ったクロスがGKの手に当たってこぼれると、これに詰めたゴードンが押し込み、バルセロナに先制点をもたらした。

51分には同じような形で、このイングランド人FWが追加点を奪う。ブラジル人FWガブリエウ・ジェズスの強烈なシュートをサバフのGKが防いだものの、ゴール前でこぼれ球を拾ったゴードンがネットを揺らした。

これでゴードンは、ニューカッスルとバルセロナで出場したチャンピオンズリーグ通算で15ゴールに関与したことになる。その内訳は13ゴール2アシストだ。

広告 広告

この15ゴール関与のうち11は所属チームのアウェイゲームで記録したもので、内訳は10ゴール1アシストとなっている。

Related Topics

興味深いことに、このイングランド人FWがチャンピオンズリーグのアウェイで挙げた10ゴールのうち、6ゴールはほかでもないアゼルバイジャンで決めたものである。

ゴードンは先の2月、ニューカッスルの一員としてカラバフ相手に4ゴールを記録しており、この水曜日にバルセロナでサバフから2ゴールを奪った。

広告

統計アカウント『ミスターシップ』によると、これによりアンソニー・ゴードンは、チャンピオンズリーグで同一暦年に同じ国でのアウェイゲームで6ゴールを挙げた史上初の選手となった。

このイングランド人FWは、2013年にトルコでレアル・マドリーとして5ゴールを挙げたポルトガル人スター、クリスティアーノ・ロナウド、同じく2022年にイングランドでレアル・マドリーとして同数のゴールを決めたフランス人FWカリム・ベンゼマ、さらに2014年にベラルーシでシャフタールとして5ゴールを記録したブラジル人FWルイス・アドリアーノを上回った。

広告

加えてゴードンは、欧州最高峰の大会で同じ国への2度続けての遠征で6ゴールを挙げた3人目の選手にもなった。過去には、バイエルン・ミュンヘンのドイツ人WGセルジュ・ニャブリが2019年と2020年のイングランド遠征で、ポーランド人FWロベルト・レヴァンドフスキが2019年と2024年のセルビア遠征で達成している。

統計アカウント『StatMuse』によれば、ゴードンは直近2シーズンのチャンピオンズリーグで13ゴールを挙げ、得点ランキングで3位に浮上した。上位にはレアル・マドリーのフランス人FWキリアン・エンバペ（21ゴール）と、バイエルン・ミュンヘンのイングランド人FWハリー・ケイン（18ゴール）が名を連ねる。

広告

また、データ会社『オプタ』によると、ゴードンはアゼルバイジャンでの6ゴールにより、チャンピオンズリーグ史上、イングランド人選手として同一国でのアウェイゲームにおける最多得点記録の保持者となった。