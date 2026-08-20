アヤックスはオランダ最大のクラブだと、長身FWトル・アロコダレは高い基準を自らに課している。今夏加入の新戦力は、アムステルダムのクラブでできるだけ早くチャンピオンズリーグに進みたい考えだ。これはESPNとの対話で明らかになった。

「アヤックスはもちろん、オランダリーグで最大のクラブだ」と、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからのレンタルで加入したFWは結論づけた。「それはチームとしても、選手としても、サッカーファンとしても分かっている。みんなが知っていることだ」

トルのこの発言にもかかわらず、アヤックスはチャンピオンズリーグを戦っていない。さらに、ミチェル監督率いるチームがカンファレンスリーグ本大会に到達できるかどうかさえ、まだ不透明だ。

「カンファレンスリーグには最大限の敬意を払っている。でも、カンファレンスリーグはアヤックスというチームがいるべき場所ではない。目指すべきはチャンピオンズリーグでプレーすることだ」とトルは、カンファレンスリーグのプレーオフでFCシオンと対戦する直前に、自身の野心を口にした。

トルは明確な目標を持ってアヤックスでの冒険をスタートさせた。「今季の最も重要な目標は、当然ながら試合に勝ち、タイトルを獲り、本来いるべき位置に戻ることだ。つまり、チャンピオンズリーグ出場権を獲得することだ」

ただ、現時点では“ビリオンダラーボール”はまだ遠いと、身長1メートル97のストライカー自身も分かっている。「今のところ、僕たちはカンファレンスリーグにいて、目の前にあるものに集中していく。自分たちの仕事、つまりカンファレンスリーグに到達することに集中する。自分たちにふさわしい位置へ戻ることにフォーカスしている」