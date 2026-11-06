トルが驚きの発言「ウェグホルストにアヤックスへ行くと伝えたら、彼はこう言った……」

アヤックスの長身ストライカー、トル・アロコダレがESPNの取材で、ヴァウト・ヴェグホルストと親しい関係にあると語った。2人は数年来の知り合いで、今度の日曜日にはグロールシュ・フェステで対戦する。

トルは今シーズン、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからの期限付き移籍でアヤックスに加入している。アムステルダムのクラブには、2000万ユーロの買い取りオプションがある。

トルとヴェグホルストが知り合ったのは2023年7月。KRCヘンクとバーンリーが親善試合で対戦した際のことだ。試合はベルギーのチームが2-0で勝利し、トルもゴールを決めた。

試合後、トルはジムにいたヴェグホルストを訪ね、質問をした。「以前から彼のプレーを何度も見ていて、いつもプレッシャーをかけ続けるエネルギーはどこから来るのか、不思議に思っていたんです」

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「彼は、すべてはメンタリティーの問題だと答えました」とトルは続ける。「子どもの頃からそうだったけれど、努力して身につけることもできると言っていました」

「それ以来、友人関係が続いています。インスタグラムで相互フォローしていて、定期的に連絡も取っています。アヤックスに行く前にも彼にメッセージを送りました。彼はいいことばかり話してくれました」とトルは締めくくった。

今度の日曜日、トルとヴェグホルストはグロールシュ・フェステで対戦する。「彼には得点を続けてほしいけれど、少しペースを落としてもらわないと。僕らの中にも点を取りたい選手はいますから。彼は平気で4点も取ってしまうんです！」