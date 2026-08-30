トル・アロコダレは日曜日、ハンス・クラーイ・ジュニアと特別な形で“初対面”を果たした。テルスター対アヤックス（0-4）後、このFWはESPNのカメラの前に立ったが、やり取りは終始スムーズというわけではなかった。

クラーイ・ジュニアは、アヤックスの大勝後なのだからもう少し明るい表情をしてもいいのではないか、と切り出す。するとトルは明らかにどう振る舞っていいか分からない様子を見せた。続いて、このFWはエールディビジのDF陣をどう見ているかを問われた。

「ええ、これに何と答えてほしいのか分からないです」と彼は反応した。「今日はこれまでの試合とは違いました。別のタイプでしたから。シオン戦ではもっとフィジカル色が強くて、それはファンにとって見ていて楽しいものでもありました」

「エールディビジでは選手たちの技術力がより高く、みんながサッカーをしたがっている。それもまた面白いです」と彼は続けた。「ただ、他の選手について特別に言うことはあまりありません。自分自身とチームに集中することを何より大事にしています」

インタビューの残りでも、クラーイ・ジュニアはトルがアムステルダムで人気者だということを何度も強調し、そのたびにFWの顔には気まずそうな笑みが浮かんだ。

「うれしい気持ちではありますが、その分プレッシャーも大きいです」と、その後は真剣な表情で答えた。「みんなの期待は高いです。ただ、自分を見失わず、集中し続けようとしているだけです。簡単ではありませんが、楽しんでもいます。それは自分が何かをうまくやれているという意味ですから。これを維持できればと思います」

「トルとハンスの初対面でしたね。彼はそれをすぐには忘れないでしょう」とミラン・ファン・ドンゲンは笑いながら反応。これにヘドヴィヘス・マドゥロが加えた。「次は『ああ、また彼だ』って思うでしょうね。いや、ハンスはよくやっていましたよ」