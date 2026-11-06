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セリエ A - Game Week 11 2026年11月7日 - 09:00 Stadio Olimpico Grande Torino

トリノ対レッチェはDAZNでライブ配信される。以下に、加入して試合をライブで視聴するための選択肢を紹介する。

2026-27シーズンのセリエA第11節、トリノはスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにレッチェを迎える。両チームとも、前節の残念な結果を経てこの一戦に臨む。

イニャツィオ・アバーテ率いるトリノは、直近のリーグ戦2試合でいずれも敗戦。ホームでコモに1-3で敗れた後、フロジノーネのホームで0-2の黒星を喫した。わずか数週間前には3連勝を飾っていただけに、厳しい時期を迎えている。

レッチェも状況は良くない。エウゼビオ・ディ・フランチェスコ率いるチームは、直近のセリエA5試合で4敗。フロジノーネのホームで喫した1-5の大敗と、前節のジェノア戦での1-2の敗戦が、深刻な不振を物語っている。

両チームとも欠場者の影響も大きい。アバーテは負傷により6選手を欠く一方、ディ・フランチェスコも5選手が出場できず、特に攻撃陣と中盤で選択肢が限られている。

順位表ではトリノが10位、レッチェが14位。勝ち点差は3で、残留争いと欧州大会出場圏を見据える両チームにとって重要な一戦となる。

試合のテレビ中継とライブ配信の視聴方法について、知っておきたい情報を紹介する。

チーム情報

トリノは負傷者が相次いでおり、ロランド・マンドラゴラ、フランコ・イスラエル、ニッコロ・フォルティーニ、リカルド・ロドリゲス、ラフィク・ベルガリ、アレッシオ・カッチャマーニが欠場する。アバーテはGKにルーカス・ペッリ、守備陣にアルディアン・イスマイリ、サウル・ココ、ピエトロ・コムッツォを起用する見込み。中盤にはネイサン・パターソン、グヴィダス・ギネイティス、ダニエル・ブラガンサ、ザカリア・アブクラルを並べ、アダムスとシメオネの2トップの背後にニコラ・ヴラシッチをトップ下として配置するとみられる。

レッチェはラサナ・クリバリ、ウィレム・ジュベル、サンティアゴ・ピエロッティ、メドン・ベリシャ、ジョエル・モンテイロが負傷で欠場する一方、出場停止の選手はいない。ディ・フランチェスコはGKにヴラディミロ・ファルコーネ、守備陣にコリー・ンダバ、チアゴ・ガブリエル、ジャミル・ジーベルト、アントニーノ・ガッロを起用する見込み。中盤にはユセフ・マレー、ウマル・エンゴム、オラフ・ゴルターを並べ、前線の3トップにはダニーロ・ヴェイガ、ニコラ・シュトゥリッチ、コナン・ンドリを配置するとみられる。

最近の成績

トリノは直近のセリエA5試合で3勝2敗、8得点9失点。フロジノーネのホームで0-2、さらにその前にはホームでコモに1-3と、2連敗を喫している。この連敗の前にはモンツァに3-2で競り勝ち、パルマのホームでも3-0で勝利していたが、そこで見せた安定感はここ数週間で失われている。

レッチェは直近のセリエA5試合で1勝4敗、5得点12失点。直近のジェノア戦では1-2で敗れ、それ以前にもフロジノーネのホームで1-5の大敗、ユヴェントス戦では0-2の敗戦を喫した。この期間で唯一の明るい材料は、ウディネーゼに3-0で快勝したことだ。ディ・フランチェスコ率いるチームは4試合連続で勝利から遠ざかっている。

対戦成績

両チームの直近の対戦は2026年2月1日のセリエAで、ホームのトリノが1-0で勝利した。過去5回の対戦成績はレッチェがわずかに優勢で、レッチェが2勝、トリノが2勝、2024年9月には0-0の引き分けに終わっている。スタディオ・ヴィア・デル・マーレでの直近2試合はいずれもレッチェが勝利し、スコアはそれぞれ2-1、1-0だった。

順位表

セリエAではトリノが10位、レッチェが14位につけており、両チームの勝ち点差は3となっている。