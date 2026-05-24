セリエA最終節のトリノ対ユヴェントス戦は、スタジアム外で発生したサポーターの乱闘により延期された。キックオフは20時45分の予定だった。 この混乱でユヴェントス支持者1人が頭部を負傷し病院へ搬送された。これを受け、ユヴェントスの過激派グループが選手に出場拒否を要求した。

スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ周辺では試合前から緊張が高まり、両チームのウルトラスが数回接触。警察は衝突を回避するため介入し、石や瓶、火炎瓶を投げつける騒動に催涙ガスを使用した。

数人が負傷し、45歳のユヴェントスサポーターは頭蓋骨外傷で重体となったが、命に別状はない。

この事態を受け、アウェー席からは試合中止を求めるシュプレヒコールが繰り返され、多くのユヴェントス・サポーターは一時スタンドを離れて外へ。選手たちはサポーター席へ赴き、対応を協議した。

ユヴェントス主将ロカテッリが直接対話したが、サポーターは負傷者への連帯を理由に延期を要求。結局、両チームはロッカールームに退避し、キックオフの時間にピッチには現れなかった。

現場記者によると、治安当局はアウェイ席からのピッチ乱入を懸念している。日曜に試合が始まるかはまだ不明だ。ユヴェントスにとってこの試合は極めて重要で、勝てばチャンピオンズリーグ出場権の可能性が残る。

【更新】試合は21時50分頃に1時間以上遅れて開始された。イタリアメディアによると、重傷を負ったサポーターはガラス瓶で殴られ、日曜日に頭部手術を受ける予定だ。