トリノ対ユヴェントス戦で大混乱：サポーターが重傷、過激派グループが試合を妨害

セリエA最終節の日曜夜、トリノ対ユヴェントス戦は「デルビー・デッラ・モーレ」のキックオフ直前にスタジアム外でサポーターが乱闘。試合は延期された。 この混乱でユヴェントス支持者1人が頭部を負傷し病院へ運ばれた。これを受け、ユヴェントスの過激派グループが選手に出場拒否を要求した。

スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ周辺では試合前から緊張が高まり、両クラブのウルトラスが数回接触を試みたため警察が介入。石や瓶、火炎瓶が投げられ、警察は催涙ガスで対応した。

数人が負傷し、45歳のユヴェントスサポーターは頭蓋骨外傷で重体となったが、命に別状はない。

スタジアム内は騒然となり、アウェー席からは試合中止を求める声が繰り返された。ユヴェントスサポーターの多くは一時スタンドを離れ、外へ集まった。選手たちはサポーター席へ向かい、状況を確認した。

ユヴェントス主将ロカテッリが直接対話したが、サポーターは負傷者への連帯を理由に延期を要求。結局、両チームはロッカールームに引き上げ、キックオフの時間に選手たちはピッチに現れなかった。

現場記者によると、治安当局はアウェイ席からのピッチ乱入を懸念している。日曜に試合が行われるかはまだ不明だ。ユヴェントスにとって、この試合は重要。勝てばチャンピオンズリーグ出場権の可能性が残る。