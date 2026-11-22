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マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、マンチェスター・シティとの注目のチャンピオンズリーグ（CL）対決を前に、意外にも慎重な姿勢を見せた。欧州での見通しについて現実的であるべきだと強調し、トリノに辛勝した後も、すぐに国内での戦いへと話題を戻した。

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トリノ戦勝利にも浮かれないアッレグリ監督

アッレグリ監督は、 ナポリがトリノに1-0で勝利した 後も浮かれることなく、難敵マンチェスター・シティとのアウェー戦を前に期待を抑えようとしている。イタリア人指揮官は土曜日、チームが苦しみながら勝利をつかむ姿を見届けた。しかし試合後の発言からは、目先の欧州での栄光よりも長期的な安定を重視していることがうかがえる。ファンがエティハドでの印象的な結果を夢見る一方、アッレグリ監督はクラブの優先事項が別にある可能性を示した。

「現実的にならなければならない。マンチェスター・シティ戦は非常に重要だ。ただ、最初に言った通り、日程を見れば分かるが、チャンピオンズリーグの出場権を懸けて戦うのは最後の3試合（ブルッヘ、サバフ、ヴィキング戦）になる。火曜日は結果を出そうとしなければならないが、リーグ戦を立て直す必要があるのも分かっている。チャンピオンズリーグについては、我々がうまくやれれば最後の3試合で決着をつけられる」と、指揮官は『Sky Sport Italia』に語った。

負傷への懸念と戦術の変化

勝利に水を差したのは、アントニオ・ヴェルガラの深刻な負傷だ。MFは試合序盤に交代を余儀なくされた。アッレグリ監督は、本人がこの事態を受けて「ひどく落ち込んでいる」と認め、起用を巡る悩みがさらに増えた。この負傷者続出により、予定していたケヴィン・デ・ブライネの休養も実現せず、負傷した若手に代わってキックオフからわずか10分後に出場することになった。指揮官は、こうした身体的な問題の背景に、代表での活動や国内での期待に伴う精神的・肉体的負担の高まりがあるとみている。

『TUTTOmercatoWEB』によると、アッレグリ監督は「彼はケガをした。どれくらい離脱するかは分からない。非常に残念だし、本人もひどく落ち込んでいた。シーズンに関連したケガだと思う。今年は彼にとって責任が違う。代表での活動もあり、精神的なプレッシャーも増している。こうしたケガは、時にそういうことが原因で起こる」と説明した。

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勝利には「苦しむ」覚悟が必要と強調

アッレグリ監督はナポリの選手たちに対し、苦しみながら勝利をつかむには、ピッチ上で本当に「苦しむ」覚悟が必要だと厳しく訴えた。経験豊富な指揮官は、強い圧力を受けることなく、常に余裕のあるスコアで勝てると考えてはならないと明言した。ナポリではチームの戦術的な特徴が議論の的となっているが、アッレグリ監督は自身のスタイルに関するレッテルを一蹴した。

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アッレグリ監督は「『アッレグリのサッカー』など存在しない。あるのはナポリというチームがつくるサッカーで、我々は何人かの選手を取り戻す必要がある。この10試合では、ジェノア戦の前半のような一、二の例を除き、簡単に失点しすぎた。今夜はエリア外からのシュートを除けば、シュートを許さなかった。相手に簡単に見つけられていたピッチ内の場所でも、より良く守れた」と述べた。

現実的な判断か、駆け引きか

シティ戦の重要性を控えめに語る判断は、チームへのプレッシャーを取り除くための、アッレグリ監督らしい戦略とも捉えられる。シティは最近プレミアリーグで苦戦し、代表ウィーク前には3連敗を喫した。それでもアッレグリ監督は、相手の実力を見誤ってはいない。この現実的な見方が本心なのか、それとも巧みな意欲喚起策なのか。注目の欧州での一戦に臨むナポリが火曜夜にピッチに立てば、明らかになるだろう。