キエラン・トリッピアーは新天地ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズに怒っている。降格した同クラブと2028年までの契約を結んだばかりだが、スカイ・スポーツによるとすでに契約破棄を検討しているという。

彼は2週間前、ニューカッスルからフリー移籍で加入。当時、獲得に尽力したロブ・エドワーズ監督の存在が移籍の決め手だった。

しかし木曜日、ウルブスはエドワーズ監督の解任を発表。これを受け、トリッピアーは激怒し契約解除を検討している。

イングランド代表54キャップの経験を持つ彼は、今シーズンプレミアリーグから降格したウルヴァーハンプトンと2年契約（延長オプション1年）を結んでいた。

2020/21シーズンにはアトレティコ・マドリードでラ・リーガを制し、昨年はニューカッスルでEFLカップ決勝でリヴァプールを2-1で破っている。

マンチェスター・シティのユースを経てバーンズリー、バーンリーでプレーし、2015年1月にトッテナム・ホットスパーへ加入した。

スパーズ時代にイングランド代表デビューし、EURO2020では決勝（PK戦でイタリアに敗北）、2018年W杯では4位（3位決定戦でベルギーに0-2敗北）に入った。



