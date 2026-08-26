トリスタン・ホーイヤーは、今後のキャリアをロンメルSKで続けることになりそうだ。移籍はまだアヤックス、またはベルギーのクラブから正式発表されていないものの、21歳の右サイドバックはすでにインスタグラムを通じてアヤックスに別れを告げている。

「ここまで長い年月を経て、アヤックスでの僕の時間に終わりが来る」と、ホーイヤーは書き出した。投稿には、アムステルダムで過ごした時間のさまざまなハイライトをまとめた動画も添えられている。

「11歳の少年としてアカデミーに入った時、夢はひとつだけだった。いつかトップチームにたどり着くこと。F-Sideで応援していた小さなファンだった僕が、最終的に自分自身でアレナでアヤックスのユニフォームを着ることができたのは、なおさら特別なことだ」

「僕の歩みに関わってくれたすべての人に感謝しているし、この素晴らしいクラブでプレーできたことを誇りに思う。クラブへの愛を失うことなく、人々に失望することはある」と、ホーイヤーは小さな皮肉もにじませた。誰を指しているのかは明らかになっていない。「永遠のアヤクシードだ」

アヤックスとロンメルは、守備者であるホーイヤーの移籍金約50万ユーロで、すでにしばらく前に合意へ達していた。ただ、その後のホーイヤーとベルギーのクラブとの交渉は非常に難航し、当初は破談になる可能性もあるように見られていた。

しかし、状況はその後変わっている。デ・テレグラーフは先週末、移籍は再び目前に迫っており、関係当事者は最終合意にほぼ達していると報じた。

ホーイヤーはアヤックスのトップチームで13試合に出場し、そのほかヨング・アヤックスでも50試合に出場した。昨季はPECズヴォレにレンタル移籍し、公式戦通算25試合に出場した。