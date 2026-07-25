アメリカのドナルド・トランプ大統領が、アメリカ史上最高のバスケットボール選手が誰かという永遠の論争についての質問に答える中で、アメリカのバスケットボールスター、レブロン・ジェームズに人種差別主義者だと非難を向け、新たな騒動の火種に火をつけた。

物議を醸す発言の中で、トランプは友人でありゴルフ仲間だと評したマイケル・ジョーダンが、疑いようもなくジェームズを上回っていると述べ、こう付け加えた。「レブロンはおそらく人種差別主義者か、あるいはトランプが好きではないのかもしれない。わからないがね。私は私を好いてくれる人しか好きにならない。だから、ためらうことなくマイケル・ジョーダンを選ぶよ」

アメリカ大統領は、ジェームズに対するこの重大な非難を裏付けるいかなる説明も証拠も示さなかった。ジェームズは先週金曜日、来季に向けてフィラデルフィア・76ers（セブンティシクサーズ）への移籍を発表しており、これはNBAでのプロキャリアにおいて24年目のシーズンとなる。

ジェームズは輝かしい功績の記録を持っている。NBAの優勝タイトルを4度獲得し、リーグ最優秀選手賞とファイナル最優秀選手賞もそれぞれ4度受賞しており、それが彼をこの競技の歴史における最も傑出したレジェンドの一人にしている。