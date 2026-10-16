フランス紙「ル・モンド」が、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が2025年5月に署名した契約の詳細を明らかにした。それはニューヨーク市のトランプタワー内のオフィスを賃借する契約で、同ビルはアメリカのドナルド・トランプ大統領の家族、具体的には息子のエリック・トランプ氏が運営している。この取引は両者の関係の性質について疑問を呼び起こした。

内部文書を入手したとする同フランス紙によれば、FIFAはニューヨークの5番街にあるトランプ家所有の58階建てビル内で、面積450平方メートルのオフィスを7年7か月間賃借する見返りとして、400万ドル（約357万ユーロ）を支払うことで交渉を進めたという。

FIFAは「ル・モンド」の問い合わせに対し、賃料は市場価格に見合うものだと強調した。一方で同紙は、同ビルが空室のままだった点を指摘し、この取引がインファンティーノ氏とトランプ氏の結びつきを示すさらなる兆候だとの見方を示した。

国際サッカー連盟は、オフィスの賃借は2025年のFIFAクラブワールドカップ、そして主として2026年のワールドカップに向けた準備の一環であると説明した。

しかし同紙は、この合意に先立って一般入札の実施や代替案の検討が行われなかったことに注意を促しており、これはFIFAが法務サービス用に設けたマイアミのオフィス開設時に踏んだ手続きとは対照的だという。

「ル・モンド」によれば、FIFAはこの契約について、組織内部に対してさえ限られた情報しか提供しておらず、合意の経緯についてさらなる疑問が生じている。アメリカ下院では現在、インファンティーノ氏とドナルド・トランプ大統領の関係について調査が進められている。

昨年9月には、下院司法委員会のメンバーであるメリーランド州選出の民主党上院議員ジェイミー・ラスキン氏が、FIFA会長の証言聴取を求め、ホワイトハウスとの関係に関する文書の提出を要求するとともに、この問題において双方の協力が欠けていると自らが評する点を批判した。