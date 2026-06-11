トランプ氏、強硬措置：W杯出場国のサポーターを入場禁止に

コートジボワールは2026年ワールドカップに自国サポーターを連れて行けない見通しだ。米国ビザが直前に発給されず、多くのファンが渡航計画をキャンセルした。

この事態はコートジボワール・サポーターズクラブのジュリアン・クアディオ・アドニス会長が確認した。同会長は複数のメディアに、米国のビザ政策を強く批判し、多くの熱心な「レ・エレファン」サポーターが排除されたと主張している。

クアディオ氏は、トランプ政権が意図的に関与していると指摘。「米国はコートジボワールなど特定国のサポーターを入国させたくないため、ファンは旅行をキャンセルした」と語り、「米国の態度は明確だった」と付け加えた。

手続きはすべて完了していたが、多くの申請が却下されたという。

「この状況は私たちにとって非常に痛ましいものです。なぜなら、私たちの神聖な使命である代表チームへの応援を妨げているからです」と、サポーター代表は続けた。

当初は500人の観戦が予想されたが、その目標も達成できなくなった。

同様の問題はアフリカや中東のサポーターにも報告されており、2026年W杯でも懸念されている。

コートジボワールはグループステージでエクアドル、ドイツ、キュラソーと同じ組に入った。ドイツ戦は規制が緩いカナダ・トロントで開催されるが、そこで何人のコートジボワール人サポーターが集まるかはまだ不明だ。