ドナルド・トランプ米大統領は水曜日、2026年ワールドカップの観戦や参加を目的とした米国入国ビザをめぐる論争について初めて言及した。

ホワイトハウスでの記者会見で、米国ビザの取得が難しくなるのではないかという懸念が高まっていることについて質問を受けたトランプ大統領は、「我々は、適切な人物だけが我が国に入国できるよう、非常に緊密に連携して取り組んでいる」と答えた。

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セキュリティの不備でアルゼンチン代表選手が危険にさらされた。

ソマリア出身の審判オマル・アブドゥルカディール・アルタン氏は、トルコのイスタンブールからマイアミ空港に到着した際、入国を拒否された。

米国税関・国境警備局は「セキュリティ審査に問題があり入国資格がない」と判断。このため彼はワールドカップの審判リストから外された。

アルタン氏はW杯史上初のソマリア人審判となる予定で、2025年にはアフリカ最優秀審判賞を受賞していた。

この措置にソマリア政府は「深い遺憾の意」を表明。FIFAもアルタンの大会不参加を確認した。

この出来事は、移民や安全保障に関する米国の強硬政策が2026年ワールドカップに悪影響を及ぼすとの懸念を強めている。