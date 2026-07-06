トランプ氏、インファンティーノ氏への電話を認める：「その審判には疑わしい過去がある！」

ドナルド・トランプ米大統領は、月曜から火曜にかけての夜に行われるベルギー戦にフォラリン・バログンが出場できるよう手配したと認めた。

FIFAは日曜夜、米国対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で退場したバログンが、ベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できると突如発表した。

ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏と『ニューヨーク・タイムズ』紙は、この決定がトランプ大統領からFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長への電話によるものだと報じた。

トランプ大統領は月曜日、大統領執務室で記者団に対し、この件についてインファンティーノ会長と話し合ったと認めた。

「私はスポーツに詳しいが、これはファウルではない。ただ全速力で走る2人がぶつかっただけだ」とトランプ氏は語った。

「この審判（ラファエル・クラウス）には疑わしい過去がある。例を挙げてもいいが、騒ぎになるのは避けたい。誰もこの判定を理解していない。彼はスローモーションで映像を見るべきではなかった。そうすると、突然、まったく違うことが見えてくるからだ」

「スロー再生すれば、単に2人が衝突しただけだ。レッドカードの意味は分からなかったが、彼が次の試合に出られないと聞き、『最高の選手の一人が出られないのは不公平だ』と言った」

最後に「だから、私はFIFA関係者に再検討を依頼した」と結んだ。







