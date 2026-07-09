トランプ氏の影響で…インファンティーノ氏に調査と停職の恐れ

国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、国際オリンピック委員会（IOC）の調査対象になる可能性が出てきた。人権団体「フェア・スクエア」が、インファンティーノ氏がドナルド・トランプ米大統領を支持し政治的中立原則に違反したとして、IOCに調査を要請する意向を表明したためだ。

同団体は2025年12月、FIFA倫理委員会に苦情を申し立てていた。根拠は、2020年からIOC委員でもあるインファンティーノ氏がトランプ氏の行動や政策を公然と支持したとされる言動だ。

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また、FIFA平和賞の創設とトランプ氏への授与が理事会決定かインファンティーノ氏の個人判断かも調査するよう求めた。同団体は、権限なく行動した場合は「権力の著しい濫用」だと主張している。

ロイター通信によると、申し立てはFIFA倫理規定第15条（政治的中立義務）に基づく。同条項は役員に公式取引での中立を義務付け、違反すると1万スイスフラン以上の罰金と最大2年間のサッカー関連活動停止が科される。

国際オリンピック委員会（IOC）のクリスティ・コベントリー会長は、現時点では申し立てを受けていないと述べたが、正式に提出されれば「検討する」と強調した。

「フェア・スクエア」によると、FIFAは12月に苦情を受領したと確認したが、調査開始の兆候はない。ただし、事務局長室が調査委員長の指示で予備調査に入る可能性があると書簡で通知された。

申立人は手続きの当事者ではなく、進捗報告も受けられない。

同団体はW杯開幕1週間前にFIFA改革キャンペーンを開始。先週、欧州議会議員50人とノルウェーサッカー協会も支持を表明した。協会はトランプ氏への平和賞授与について、インファンティーノ会長が政治的中立を守ったかどうかも調査するよう求めている。

さらに同団体は、米国代表FWフォラリン・バロゴンがレッドカードで出場停止となったにもかかわらず、FIFAが処分を保留し、ベスト16のベルギー戦に出場させた件にも言及。これはトランプ氏がインファンティーノ氏に再検討を要請した後の出来事だが、インファンティーノ氏は最終決定への介入を否定している。