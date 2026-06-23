トランプ氏のエジプト称賛後、イブラヒム・ハッサンはテクノの罠にはまったのか？

エジプト代表のイブラヒム・ハッサン監督は、2026年ワールドカップでの「ファラオ」の活躍をドナルド・トランプ米大統領が称賛したことに言及し、物議を醸した。

エジプト代表はベルギーと引き分け、ニュージーランドに勝利し、初戦2試合で4ポイントを獲得。次ラウンド進出に王手をかけている。

MBCエジプトの番組でハッサン氏は「トランプ大統領が我々を称賛したと聞いた。実力があれば敬意は高まる」と語った。

ただし、称賛を伝えた相手や発言の場面は明かされなかった。

この発言は、AIで生成されたとみられる動画が拡散した時期と重なる。動画ではトランプ氏がエジプト代表の活躍を称賛している。

では、ハッサン氏が言及した情報は、この動画に基づくものだったのだろうか。

現時点ではそれを裏付ける証拠はなく、代表監督も動画に言及していない。それでも、動画の拡散とハッサン氏の発言が同時期だったため、SNSでは疑念が広がっている。

ホワイトハウスやトランプ大統領からエジプト代表を称賛する公式発表はなく、情報源の論争は続いている。

AI技術の進歩で偽動画が増え、公人やスポーツ選手は偽ニュースの被害を受けやすくなっている。情報源の確認が急務だ。

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