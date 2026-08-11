アメリカのドナルド・トランプ大統領は月曜日の夜に沈黙を破り、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長を強く擁護し、彼を交代させることを考えるようなら組織は「重大な過ち」を犯すことになると警告した。世界で最も注目されるサッカー統括団体のトップに立つこのスイス人の将来を脅かす深刻な危機のさなかでの発言だ。

トランプ氏は自身のプラットフォーム「トゥルース・ソーシャル」に、「国際サッカー連盟（FIFA）は、いかなる理由であれ、たとえ一瞬でも、会長のジャンニ・インファンティーノを交代させることを考えるなら、重大な過ちを犯すことになるだろう」と記し、彼を「素晴らしい人物」と評した。そして、彼が「最も成功したワールドカップを取り仕切った」と強調し、もし彼が去れば「大会が二度とこれほど成功したり、これほど利益を生んだりすることはないだろう」と警告した。

ホワイトハウスのこの介入は、インファンティーノ氏の人気が急激に低下している時期に行われた。その背景には、FIFAの門戸を民間セクターの投資家に開放するという物議を醸す彼の計画をめぐる論争があり、この試みは失敗に終わり、世界のサッカー機構内に信頼の危機を引き起こした。

彼を退任に追い込もうと、最も有力な3つの大陸連盟、すなわち欧州（UEFA）、北中米（CONCACAF）、そしてアジアは、月曜日に共同の公開書簡を発表し、この危機の行方をめぐって深い分裂が続くなか、自らの主張のために「サッカーファミリー」を結集させようとした。

3つの連盟はインファンティーノ氏の名を明示的に挙げることなく、地位を守ろうとする彼の試みを無視した。数週間前まで、その地位は2027年3月に余裕をもって再選へ向かうように見えていた。特に2026年ワールドカップで見込まれる財政的成功を背景にしてのことだった。

トランプ氏とインファンティーノ氏の緊密な関係は2025年12月にさかのぼる。当時、FIFA会長はアメリカ大統領に「FIFA平和賞」を授与した。これはこの機会のために特別に創設されたもので、アメリカ、メキシコ、カナダが共催する2026年ワールドカップに向けた準備の一環だった。