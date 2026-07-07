2026年W杯ベスト16で米国はベルギーに1-4で大敗。試合直前、トランプ大統領とFIFAが介入し、出場停止中だったFWバロジュンを急きょ復帰させたことで、スポーツと政治を巻き込むスキャンダルへと発展した。

報道によると、この異例の出場許可はホワイトハウスがFIFAのインファンティーノ会長に圧力をかけた結果で、世界から偏向とルール操作との批判が噴出した。

ピッチではベルギーが圧倒。シャルル・デ・キテリエールが2得点、ハンス・ファナケンはマット・フリーズのミスを突いた。前半に米国が同点としたが、ロメロ・ルカクがアディショナルタイムに試合を決定づけた。

一方、出場可否が議論を呼んでいたバログンは目立った活躍なく、大会史上最も物議を醸した決定が無駄であったことを示し、大会の公正さに影を落とした。

マウリシオ・ポチェッティーノ監督は会見で「我々は実力を出せなかった。ベルギーの方が強かった。言い訳はしない」と述べ、政治論争に言及しなかった。

ポチェッティーノ監督は「侮辱や脅しは何の役にも立たない。私の仕事はチームを指導することだ。規律委員会が出場を認めたなら問題はない」と自身の立場を擁護。「政治や不正操作が議論されていることに失望しているが、それは私たちの貧弱なパフォーマンスの言い訳にはならない」と続けた。

この屈辱的な敗退は、スポーツ面での早期敗退、政治面での不正介入暴露、倫理面での大会イメージ損傷という3つの大惨事であり、トランプ氏とFIFAに長期にわたる尾を引く可能性がある。