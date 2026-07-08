パラグアイ戦（0-1）でマイケル・オリゼが受けたイエローカードは有効のまま。フランス代表のディディエ・デシャン監督はモロッコとの準々決勝前会見で、フランスサッカー連盟（FFF）の異議がFIFAに却下されたと明かした。

フランスはベスト16でパラグアイに苦戦。相手はフランスをリズムから外すためあらゆる手を尽くし、試合終了20分前までリードを許さなかった。先制点はキリアン・ムバッペのPKだった。

パラグアイの選手たちは荒いプレーを繰り返した。マティアス・ガラルサ、フアン・カセレス、グスタボ・ベラスケス、元ヘタフェのオマル・アルデレテらが特に目立った。

フランスは概ね冷静だったが、結局3枚のイエローを受けた。一方パラグアイは、肘打ちや挑発、大げさな演技、ムバッペの脛に靴を押し付ける行為があったにもかかわらず、イエローは0枚だった。

後半アディショナルタイム7分、オリセはガラサの挑発に反応し、ユニフォームを軽く掴んで制止しようとした。その直後、ガラサが倒れ込み、オリセにイエローカードが出された。

フランスサッカー連盟は判定に納得できずFIFAに異議を申し立てた。フォラリン・バログンの出場停止がトランプ米大統領の介入で保留となった前例があるため、フランス側は期待していた。

デシャン監督は「今朝（水曜日）、FIFAからイエローカード取り消し不可の通知を受けた」と明言した。この決定により、オリゼは準決勝の出場停止リスクを抱える。モロッコ戦で警告を受ければ、バイエルン所属の彼にとって致命的だ。

準々決勝後にイエローカードはリセットされるため、準決勝で警告を受けても決勝や3位決定戦への出場は可能だ。