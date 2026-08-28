エジプトのスター、モハメド・サラーが所属するトルコのトラブゾンスポルは、リーグフェーズ進出をかけたヨーロッパリーグ予選のセカンドレグで、昨夜木曜日にハンガリーのフェレンツヴァーロシュに0対4という大差で敗れ、今季の同大会出場を逃した。ホームで行われたファーストレグでも0対1で敗れていた。

この大敗を受け、監督のファティ・テキがテレビ生放送で辞任を表明し、2025年3月から続いたチームでの指揮に幕を下ろす形となった。彼は昨季、チームとともにトルコカップのタイトルを獲得していた。

大敗を喫し、ヨーロッパカンファレンスリーグへの参加にとどまることになったにもかかわらず、トルコのクラブは本日金曜日に公式声明を発表し、テキから提出された辞任願を取締役会が却下したことを明らかにした。改めて彼への信任を示し、来週月曜日に予定されているスュペル・リグのアミドスポル戦でベンチからチームを指揮させるとした。

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トラブゾンスポルは、この決定の理由を、ブダペストでの手痛い敗戦に続く「極度の感情的な重圧」にあると説明した。この試合では、ルスラン・マリノフスキーとシドニー・ロペス・カブラルがともに退場となり、トルコのチームはわずか9人で試合を終えていた。

テキは敗戦後、トルコ紙「ファナティク」が伝えた発言の中で次のように語った。「不運や異例の天候は受け入れられる。しかし、このパフォーマンスは受け入れられない。こんな気持ちでは眠れない。皆さんに許してほしい。我々は全力を尽くした」

これらの動きは、リヴァプールを離れたサラーと2年契約を結んだ後のことである。トラブゾンの今夏の移籍市場は活発で、ウクライナ代表マリノフスキーをジェノアから、カブラルをベンフィカから獲得し、さらにサウジのアル・イテハドを離れたリヴァプールの元選手であるブラジル人のファビーニョをフリー移籍で加えた。

なお、トラブゾンスポルは昨季をトルコリーグで王者ガラタサライに勝ち点8差の3位で終え、これによりヨーロッパリーグ予選への出場権を得た後、トルコカップを制した。同クラブは国内リーグのタイトルを通算7回獲得しており、直近は2021-2022シーズンだった。