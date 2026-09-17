トルコのトラブゾンスポルは木曜日、成績不振により解任されたファティ・テキェの後任として、ドイツ人指揮官トーマス・ライス氏と契約したことを発表した。

トラブゾンスポルの公式サイトは、契約締結後のライス氏のコメントを掲載した。同氏は「トラブゾンスポルのようなビッグクラブからオファーを受けたら、多くの時間を無駄にすることなく、すぐに受け入れるものだ。トラブゾンが私に提示してくれたプロジェクトを断ることなど、私にはできなかった」と語った。

さらにこう続けた。「エジプト代表のスター、モハメド・サラーとも話をした。私たちの間で会話が交わされたのだ。彼のレベルの選手と仕事ができることは、おそらくどんな監督にとっても起こり得る最も素晴らしいことの一つだろう」

「しかし試合に勝つためには、サラー一人だけが必要なわけではなく、すべての選手が必要だ。我々の11人の選手全員が非常に良いプレーをする必要がある。そして彼にも、時折守備での手助けを求めるつもりだ」と強調した。

続けて「もちろん、サラーには攻撃において自由を与えるつもりだ。もし我々がしっかりと守り、素早くボールを奪い返し、走り過ぎで彼を消耗させることなくボールを届けることができれば、彼の創造性と質を間違いなく活かすことができるだろう」と述べた。

「実際にサラーを見て、彼がどれほどチームを守備面で助けたいと思っているかを目にすれば、この選手がいかに重要かが分かる。彼は成功を収めたいという強い思いを示している」と言及した。

「私は常に、言葉は少なく行動は多くという心構えでキャリアを歩んできた。サムスンスポルでの在任期間中には、切り替えをうまく機能させられた時期もあったが、それは我々が使える選択肢の一つに過ぎない。多くの面を活用することができる」と強調した。

最後にこう締めくくった。「もし大一番に臨むことを恐れているなら、ここにいるべきではない。この場所は君には向いていないし、我々は勝利をもたらしてくれる選手を選ばなければならない。そして国際試合期間の後には、取り組むためのはるかに長い時間が得られる。我々が共に力を合わせ、チームの状況を大きく改善させると約束できる」

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