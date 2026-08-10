ボカ・ジュニアーズのアルゼンチン人MFレアンドロ・パレデスが、トルコリーグへの移籍に近づいている。トラブゾンスポルが同選手の獲得に向けて初期交渉に入ったもので、このアルゼンチン人スターの加入が実現すれば、エジプト代表のモハメド・サラーとチームメイトになる可能性がある。

トルコの「ハベル61」によれば、トラブゾンスポルはファティ・テケ監督の希望に基づき、パレデスとの契約条件を問い合わせるための初の公式的な動きを見せたという。同選手はこれまでの時期と比べ、トルコ移籍という考えに前向きになっているとしている。

同メディアによると、パレデスの金銭的要求は年俸600万～700万ユーロの範囲で、一方のボカ・ジュニアーズは選手の退団を承認するため約1000万ユーロを求めているという。同選手のアルゼンチンのクラブとの契約は2028年12月まで続く。

32歳のパレデスは、エジプトサッカーとの特別な因縁を持つ。2026年ワールドカップのラウンド16での両者の対戦において、エジプト代表を敗退に追い込む決定的な役割を果たしたのだ。

試合終盤、エジプトとアルゼンチンが2-2で並ぶ中、オマル・マルムーシュが素早いカウンターで駆け上がり、GKエミリアーノ・マルティネスと一対一になろうとしていたマフムード・ハッサン・トレゼゲにパスを送ろうとした。しかしパレデスは最後の瞬間にそのパスを読み、割って入ってボールをカットした。

このアルゼンチン人MFの守備は試合の分岐点となった。この後、アルゼンチンがカウンターを仕掛け、エンソ・フェルナンデスが決勝点を挙げたのだ。アルゼンチンは準々決勝へと進み、そのまま決勝まで駒を進めた。

この決定的なプレーによって、パレデスの名前はエジプトで「マルムーシュを制した男」として結びつけられることになった。試合全体の流れを一変させかねなかった決定機をエジプト人アタッカーから奪ったためだ。

サラーが移籍を後押しする可能性

トラブゾンスポルのパレデスへの動きは、同トルコクラブが経験している大きな変化を背景としている。クラブはモハメド・サラーという世界的な名前を引き込むことに成功し、さらにダルウィン・ヌニェス獲得に向けた動きも見せている。

「ハベル61」は、トラブゾンスポルのプロジェクトの大きな進展が、パレデスにとってトルコでプレーするという考えをより受け入れやすいものにしたと指摘した。同選手はこれまでの時期、この選択肢に対してより慎重だったという。

同トルコクラブは、サラーやヌニェスといった大物の存在を利用して、パレデスに加入を説得することを望んでいる。特にパレデスは国際レベルで豊富な経験を持ち、これまでにチャンピオンズリーグ決勝を戦った経験があるうえ、アルゼンチン代表の重要な選手の一人でもある。

パレデスの成績

パレデスはボカ・ジュニアーズで安定した時期を過ごしている。今シーズンはアルゼンチンリーグで18試合に出場し、2ゴール3アシストを記録した。

また同選手は2026年ワールドカップでアルゼンチン代表として7試合に出場し、王者を決勝へと導いた要素の一つとなった。

トラブゾンスポルが移籍を成立させることに成功すれば、パレデスは再びクラブレベルでサラーと肩を並べる機会を得ることになる。来シーズンの熾烈な争いへの参戦を目指す同トルコクラブのプロジェクトに、新たな世界的な名前を加える一歩となる。