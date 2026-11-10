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スーパーボウルを7度制したトム・ブレイディが、セント・アンドルーズを本拠地とするバーミンガム・シティの少数株主を3年間務めた末、クラブとの関係を正式に解消した。49歳のNFL界のレジェンドは、バーミンガム・シティが土曜日にスウォンジー・シティを2-1で下し、チャンピオンシップの首位に浮上したにもかかわらず、クラブを去る。

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アメフト界のレジェンド、ミッドランズでの関与に終止符

ミッドランズのクラブが月曜日に発表したブレイディの退任に伴い、同氏はクラブの諮問委員会会長の座と、保有する3.3％の株式を手放す。元クォーターバックのブレイディは、ナイトヘッド・キャピタル・マネジメントLLCが主導した2023年8月の買収で、友人でビジネスパートナーのトム・ワグナーと手を組んだ。この出資は、2023年2月に23シーズンにわたる現役生活を終えてから、わずか6カ月後のことだった。

クラブ声明、3年間の貢献を称賛

ニューイングランド・ペイトリオッツで6度、タンパベイ・バッカニアーズで1度スーパーボウルを制したブレイディが初めてイングランドサッカー界に参入した際、クラブは、NFLの最優秀選手に3度選ばれた同氏と「パートナーシップを結んだ」と発表。ブレイディが「出資するとともに、自身の時間と豊富な専門知識を提供する」ことになると説明していた。

バーミンガム・シティは公式声明で退任を発表し、次のように述べた。「バーミンガム・シティ・フットボールクラブは、過去3年間にわたりクラブに関わり、揺るぎない支援を寄せてくれたトム・ブレイディに心から感謝する」

「トムのような経験と情熱を持つ人物がクラブに関わってくれたことは、本当に素晴らしいことだった。クラブは、トレーニング施設からバーミンガムの地域社会に至るまで、その基盤をさらに発展させていくことを楽しみにしている」

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波乱の船出を経て、2部で躍進

ブレイディのバーミンガムでの歩みは、論争と無縁ではなかった。特に2023-24シーズンには、ウェイン・ルーニーの監督就任が裏目に出て、3カ月足らずで退任。チームはリーグ1に降格した。ドキュメンタリーシリーズの中で、このアメリカ人が元イングランド代表ストライカーの仕事への姿勢を疑問視すると、ルーニーはその発言を「非常に不公平だ」と反論した。

イギリスのサッカー界を離れても、元クォーターバックのブレイディは北米のスポーツ界と放送界で多忙な日々を送っている。2032年までの契約でFOXスポーツのNFL主任アナリストを務める一方、ラスベガス・レイダースでは少数株主とチームアドバイザーを兼任し、WNBAのラスベガス・エーシズの株式も保有している。

プレミアリーグ昇格への意欲は変わらず

著名な投資家を失ったものの、バーミンガムは11月の代表戦による中断期間を、15試合で勝ち点29を獲得し、得失点差でチャンピオンシップの首位に立って迎える。過半数の株式を保有するワグナーは、国内での好調な勢いを維持し、クラブをプレミアリーグに復帰させる決意を変えていない。さらに、市内には収容人数6万2000人の新スタジアムを建設する長期計画もすでにある。