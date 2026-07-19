トム・クルーズがワールドカップ決勝で物議を醸す：一体何と言ったのか？…なんてことだ！

ワールドカップ決勝スペイン対アルゼンチン直前、トム・クルーズが熱血スピーチを行い、ファンからは驚きの声と称賛が寄せられた。

64歳のクルーズはメットライフ・スタジアムのピッチ中央で「30日以上前、48カ国が海と国境を越え、文化が交差する旅に出た。このスポーツが世界のものだと示した」と語った。

しかし、純粋にサッカーを楽しみにしていたファンの中にはこの演出を快く思わない人もいた。あるファンはSNSで「トム・クルーズのスピーチは馬鹿げていた」と批判し、別のファンは 「なぜワールドカップ決勝の前にトム・クルーズがスピーチをするんだ？もういい加減にして！」と疑問を呈し、別のファンは「これとサッカーに何の関係があるんだ？」と非難した。

それでも『ミッション：インポッシブル』のスターは、非米ファンから広く称賛された。彼はこのスポーツを、アメリカで一般的な「サッカー」ではなく、正しい名称「フットボール」と呼んだからだ。

この言葉選びはSNSで称賛を呼び、あるフォロワーはこう書き込んだ。 「ワールドカップを『サッカー』と呼んで、『サッカー』とは呼ばなかったなんて、驚きだ！」。別のフォロワーは「少なくとも『サッカー』と呼んでくれた」とコメント。さらに別のフォロワーは「『サッカー』と呼んでくれた。みんな、これを覚えておいてほしい」と述べた。

国際的に通用する用語を使ったことで、競技の呼称を巡る長年の論争は決着したと受け止める声も。「これで決着だ。論争はついに解決した」とのコメントも寄せられた。

米国の伝統としてハリウッドスターが大型スポーツイベントに登場する慣習は根強いが、純粋に競技を楽しみたいサッカーファンからは依然として賛否が分かれている。