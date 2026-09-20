レアル・マドリードは首都ダービーでアトレティコ・マドリードに1対2で敗れ、リヤド・エア・メトロポリターノで行われたこの一戦で、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームはリーグ制覇争いにおいて新たな痛手を負った。これで首位バルセロナとの差は6ポイントに広がった。

レアル・マドリードはヤン・オブラクのゴールに対して実質的な脅威を作り出すことができず、一方でアトレティコはディフェンダーのディーン・ハウセンのミスを突いた。ハウセンはジュリアーノに与えられたPKの判定を受けて退場処分となり、グリマルドがこれを決めてホームチームが試合の主導権を握った。

モウリーニョはベンチから試合の流れを変えようと試み、結果を巻き返そうとしたが、行った交代策は期待された効果を生むことができず、その後ジュリアーノの見事なパスからジョナサン・デイビッドがアトレティコ・マドリードに2点目を追加し、ディエゴ・シメオネ率いるチームがダービーの大部分を決定づけた。

このダービーは、特に試合に伴った審判をめぐる論争を背景に、大きな関心を呼んだ。レアル・マドリードに近く、「アス」紙および番組「エル・チリンギート」に協力しているジャーナリストのトマス・ロンセロは、自身の「X」のアカウントを通じて、オルティス・アリアスの判定を非難した最も目立つ人物の一人だった。

ロンセロは早い段階から審判への批判を開始し、イエローカードが提示されなかったあるタックルに言及し、こう書いた。「わずか15分でピニャへのイエローが見逃された。すべて順調だな、ホセ・ルイス」

このジャーナリストはこの一件だけにとどまらず、ダービー中に連続した審判のミスとみなしたものを追及し続け、カン・インのタックル、さらにジュード・ベリンガムに対するクティ・ロメロのタックル、加えてバイナに関する別の2つの場面に言及した。

ロンセロはこう述べた。「そしてカン・インは許された。加えてジュードに対するクティ・ロメロも。バイナに許された2枚のイエローも。ガルシア・オルティスの恥ずべき仕事ぶり。アトレティコは8人でハーフタイムに入るべきだった」

ロンセロはさらに口調を強め、オルティス・アリアスのパフォーマンスを「純粋な意味でのネグレイラだ」と表現するに至り、審判の試合運びに対する激しい批判を示した。

このジャーナリストは特にクティ・ロメロの場面について改めて言及し、アトレティコのディフェンダーは退場に値したとみなして、「X」を通じてこう書いた。「クティ・ロメロに対して見逃された、恥ずべきレッドカード。恥ずべき審判の操作だ」

試合へのコメントの締めくくりとして、ロンセロはこのダービーを「純然たる皮肉」と表現し、自身が語っているのはレアル・マドリードが見せた出来についてではなく、明白な審判をめぐる論争とみなしたものについてだと説明した。