レアル・マドリードの元スター選手であるドイツ代表のトニ・クロースが、イングランド代表ジュード・ベリンガムの技術的・身体的なポテンシャルを称賛し、イングランドで受けている批判にもかかわらず、完全にコンディションを取り戻し最高のレベルに到達すれば、世界最高の中盤の選手になりうる資質を備えていると評価した。

クロースの発言は、弟フェリックス・クロースとともに「TikTok」で配信している番組「クロース＆クロース：ワールドカップを徹底検証」への出演時に飛び出したもので、元イングランド代表ディフェンダーのリオ・ファーディナンドも参加するなか、ベリンガムの能力とレアル・マドリードでの将来について語った。

クロースは次のように述べた。「私にとってベリンガムは世界で最も完成度の高い中盤の選手の一人だ。彼が最高の状態にあれば、世界最高の中盤の選手だと思うし、最高の選手になりうる存在だ」

このドイツ人スターの称賛は特別な意味を帯びている。クロースは2023-2024シーズンにレアル・マドリードでベリンガムとチームメートであり、同シーズンにはラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、スペイン・スーパーカップのタイトルを獲得しており、ピッチ上でこのイングランド人選手のポテンシャルを間近で知る機会を得ていたからだ。

クロースは、ベリンガムが身体的な強さ、技術的なスキル、戦術的な賢さという稀有な組み合わせを備えていると説明し、さらにデュエルで競り勝つ能力、両足で得点できること、空中戦での優位性、そして相手ペナルティエリアに侵入するスキルも併せ持っていると指摘した。

このドイツ人スターは、ベリンガムが複数の役割をこなせることが大きなアドバンテージになると述べた。後方からの攻撃の組み立て、中盤での動き、ライン間でのプレー、攻撃面での貢献が可能であり、そのために一つのポジションにその能力を限定することが難しい選手になっているが、その能力を活かすには適切な戦術的起用が求められるとした。

クロースはイングランドでベリンガムが受けている批判にも触れ、選手はしばしば自国でより大きなプレッシャーや批判に直面するものであり、彼らへのメディアやファンの関心が高まっているなかでは、こうした批判が必ずしも彼らの本当の能力を反映しているわけではないと明言した。

クロースは、ベリンガムが抱える本質的な課題は技術的な能力に関するものではなく、コンディションと自信を取り戻し、継続的に最高のレベルを発揮できるようになること、そしてレアル・マドリードの守備的な役割と攻撃的な役割のバランスを取ることに貢献できるかどうかにあると見ている。

このドイツ人スターは評価を締めくくるにあたり、ベリンガムは世界最高の中盤の選手リストのトップに立つ資質を備えていると強調し、身体的なレベルがピークに達すれば、このポジションにおけるすべてのライバルに対して優位に立てるかもしれないと述べた。