言うまでもなく、ボルシア・ドルトムントにはここ数シーズンも、攻守両面で十分に戦力となるセントラルミッドフィルダーが不足していたわけではない。マルセル・ザビツァー、フェリックス・ヌメチャ、ジョーブ・ベリンガム、ユリアン・ブラント、そして昨季の冬季中断前までのパスカル・グロスは、それぞれ異なるタイプの選手だが、全員がそれぞれの持ち味を備えている。だが彼らに共通していたのは、ニコ・コバチ監督がどうやら誰一人として、ドルトムントのゲームを本当に中央から組み立てられるとは見ていなかったことだ。

もっとも、それを彼らの責任とする必要すらない。コバチは監督キャリアを通じて、もともと中央からのビルドアップをそれほど重視せず、とりわけ相手のプレッシャー下では素早くサイドへ展開するパスを好むことを示してきた。昨季のBVBのプレーにある種の創造性の乏しさが指摘されていたとすれば、それはセントラルミッドフィルダーが比較的ボールに触れる機会が少なく、両ウイングの選手たちもかなりタイトにマークされ得たことにも理由があった。

ジョーイ・フェールマンはビジャレアル戦でBVBのために何回ボールに触れたのか？

だがこの夏、BVBはコバチですら中央を通すプレーをやめさせることができない、あるいはやめさせる気がない選手を獲得した。ジョーイ・フェールマンは、ただ絶えずチームメートに中央へボールを入れるよう求めるだけではない。圧巻のパス能力、同じく際立つゲームインテリジェンス、そして ロドリ、トニ・クロース、アンドレア・ピルロのようなメトロノームを思わせるタイミング感覚によって、彼は受けたボールをたいてい非常に有効に使う。

ブンデスリーガのTSGホッフェンハイム戦で、途中出場から幸運な3-2勝利にようやく落ち着きと構造をもたらした一方で、チャンピオンズリーグ開幕戦のFCビジャレアル戦でも終盤に再び不必要に接戦となった3-2では、先発から周囲の選手をより良くする司令塔として振る舞った。彼の横でダブルボランチを組んだフェリックス・ヌムチャ、その前方左にいたマルセル・ザビツァー、負傷するまでのコンスタンティノス・カレツァス、そしてその後に右前方に入ったイーサン・ヌワネリは、フェルマンに頻繁にボールを預けただけでなく、彼からそれまで以上に良い位置でボールを受け直していた。

ビジャレアル戦で彼が記録したボールタッチは99回。これは、たとえ指揮官がニコ・コバチではなく、BVB指揮官よりもやや支配的なスタイルを志向するチームのMFであったとしても、十分に優れた数字だ。87本のパスのうち82本を味方につなげ、パスの種類と送り先の多様性も印象的だった。フェールマンは実質的にピッチ上のあらゆるポジションにいるほぼ全員へボールを配給し、それを相手のプレッシャー下でもやってのけた。フェールマンが、手本とするピルロと同じように、最も速いわけでも最もダイナミックなわけでもないことは、ビジャレアル戦のようにほとんどボールを失わず、プレッシャー下でも賢いパスを出していれば、ほとんど気にならない。

ニコ・コバチはジョーイ・フェールマンについて何と語ったのか？

「彼はボールを持った時に本当に素晴らしい。だからこそ獲得したんだ。こうした狭い局面で、相手のプレッシャーが非常に強くなった時でも、狭いスペースの中でなお解決策を見つけるためにね」と、コバチはホッフェンハイム戦後の時点ですでにこのオランダ人を称賛していた。エールディビジ前季アシスト王（14アシスト）の彼は、ビジャレアル戦でさらにその上を行った。この試合を見れば遅くとも、PSVアイントホーフェンから約2200万ユーロの移籍金で加わったフェールマンが、一部の専門家から開幕前の時点ですでにブンデスリーガ最高の補強と評されていた理由が理解できる。

このまま続けるなら、ジョーイ・フェールマンはドルトムントで、ボルシア・ドルトムントが探し求め、BVBにここ最近ひどく欠けていたものを与える選手になるだけではないかもしれない。ニコ・コバチを潜在的な“中央恐怖症”から救う選手になる可能性すらある。もしかすると、それこそがさらに良いニュースなのかもしれない。



